Nuevo golpe policial contra la explotación laboral de ciudadanos extranjeros en el sector agrícola de la Región de Murcia.

Una operación de la Policía Nacional a primera hora de la mañana de ayer se saldó con la detención de 25 ciudadanos extranjeros en situación irregular en España en una finca agrícola de Torre Pacheco, diez de ellos fueron detenidos por falsedad documental y usurpación del estado civil.

Esta acción, una inspección policial de tipo laboral se realizó en el marco de una estrategia general de lucha contra la explotación laboral de ciudadanos extranjeros en el sector agrícola que lleva a cabo la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental de Murcia (UCRIF). La Policía Nacional identificó durante las actuaciones a cerca de 70 personas. Según fuentes cercanas a las actuaciones, los individuos que estaban suplantando la identidad estarían utilizando los documentos oficiales de otros compañeros en situación legal que fueron contratados a través de varias Empresas de Trabajo Temporal (ETT), que están siendo investigadas.

Los individuos que se encontrarían en la Región de forma irregular estaban realizando trabajos vinculados a las faenas agrícolas. Este empleo ilícito estaría contraviniendo la legislación laboral y generando un fraude a la Seguridad Social con el consecuente perjuicio al erario público.

Hasta la finca agrícola pachequera se desplazaron agentes de la UCRIF, de la Unida de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional de Cartagena y agentes de la Policía Judicial, entre otras autoridades.

Para cumplir con la preceptiva normativa sanitaria, quince de los detenidos tuvieron que ser trasladados a las dependencias policiales en un autobús, y los otros diez en dos furgones. Todos ellos fueron trasladados hasta la Jefatura Superior de Policía en Murcia y puestos a disposición del Juzgado de Instrucción.

Esta operación se suma a la que tuvo lugar a mediados del pasado mes de marzo; en aquella ocasión se detuvo a 39 personas en varias explotaciones ubicadas en Gea y Truyols, 33 por infracción de la Ley de Extranjería y seis por delitos de falsedad documental y usurpación del estado civil. Además, dos semanas antes, en las mismas circunstancias, se detuvo a cuatro individuos en una operación que se inició tras la inspección de una explotación agrícola en Molina de Segura.

Según explicaron a esta Redacción fuentes policiales, en estos casos se investiga si las personas en situación irregular han ‘comprado’ el puesto de trabajo a ciudadanos extranjeros en situación legal. Los ‘vendedores’ ingresarían un pago por adelanto y un porcentaje de los ingresos del suplantador y además se arrogarían la cotización que genera una jornada laboral que realmente no desempeñan.

En otras ocasiones, explican fuentes de la investigación, los trabajadores ilegales hacen uso de los datos personales sin el consentimiento de los titulares, para trabajar en distintas empresas. Las víctimas de este robo de identidad suelen ser conscientes y denunciar los hechos cuando reciben el escrito de la Tesorería General de la Seguridad Social donde se les informa de las diversas altas empresariales. Las investigaciones siguen abiertas y se extienden a otros municipios de la Región.

Con los detenidos de ayer son ya más de 70 detenciones en menos de un mes y casi 200 identificaciones relacionadas con la explotación laboral en el sector agrícola regional.

El empleador debe evitar la suplantación de identidad

La suplantación de identidad para trabajar en explotaciones agrícolas es común no sólo en la Región sino en toda España. El grado de incidencia es tan elevado que ha llevado a los departamentos de inspección de trabajo de muchas comunidades a remitir miles de cartas a los empleadores para informarles de las consecuencias legales que conlleva contratar a alguien cuya documentación no corresponde con su identidad. No se trata sólo de una infracción del trabajador sino del empleador ya que debe ejecutar una comprobación visual básica de los rasgos del candidato.