«Es el segundo Ramadán virtual», comenta el presidente de la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas, Mounir Benjelloun, que valora que «gracias a Dios, estamos en mejor situación que el año pasado», con el confinamiento estricto del primer estado de alarma. Más de 100.000 musulmanes residentes en la Región se preparan para vivir, a partir de hoy, y hasta el próximo 12 de mes, un mes sagrado marcado por la covid.

La pandemia, que ha segado la vida de más de 1.500 personas solo en la Región, tiene consecuencias, como el aforo permitido en las mezquitas, «mucho menor» si se aplican las restricciones establecidas para tratar de frenar los contagios. Otro problema con el que se veían, hasta ayer, era el toque de queda, ya que, apunta Benjelloun, «tenemos dos rezos muy importantes, rezos de la noche, donde se hacen varios rituales, y no se van a poder hacer» a la hora que tendrían que hacerse, dado que en la comunidad murciana, hasta que mañana se relajen las medidas, hoy de diez de la noche a seis de la mañana no se puede salir a la calle, si no es por razón de fuerza mayor.

En este sentido, imanes de la Región y de la zona de Alicante se reunían hace unos días y tomaban la decisión de adelantar y unir los dos últimos rezos del día, con el fin de que a las diez de la noche las mezquitas estén ya cerradas.

Los dos rezos que se adelantan y juntan se denominan Maghrib e Isha’a. No obstante, «unirlos está permitido pero no es obligatorio, por lo que la gente es libre de hacerlo así en la mezquita o rezar a tiempo el Maghrib en la mezquita y la última oración del día, Isha’a, en su casa», acordaron los imanes. Algo que, con el anuncio del Comité Covid de que se retrasa el toque de queda en Murcia, ya no hará falta. «Es una buena noticia», valora Benjelloun, tras enterarse por LA OPINIÓN de esta relajación de la medida.

Musulmanes de la Región explicaron a esta redacción que el horario de rezo va cambiando un minuto cada día. También cambia la hora de cortar el ayuno. «La mayoría de la gente opta por no tener problemas y hacer los rezos en la casa», destaca al respecto Benjelloun.

Yousra Takaroumt, joven musulmana que estudia Periodismo en la Universidad de Murcia, cree que aún «hay mucho desconocimiento» en lo referente a esta religión y que hay gente que hasta tiene reparo en resolver sus dudas. «A veces compañeros me dicen ‘es que no quiero preguntarte por si te sienta mal», comenta la joven, a lo que añade que, por ejemplo, «muchos piensan que no se puede aguantar sin beber agua 15 o 16 horas». «Y sí se puede: si no, no se haría», deja claro.

Lorca cede un solar para levantar una nueva mezquita

La comunidad musulmana de Lorca ha aceptado el solar cedido por el Consistorio para levantar una nueva mezquita, indican fuentes municipales.

La primera idea de esta comunidad era habilitar como lugar de culto un bajo, que ya había sido arreglado para tal fin, en la zona de Apolonia, pero vecinos del lugar mostraron su rechazo a la mezquita. De ahí que el Ayuntamiento, dirigido por el socialista Diego José Mateos, mediase en el asunto.

Fue entonces cuando el equipo de Gobierno ofreció a los musulmanes dos solares como alternativa: uno está en el barrio de Los Ángeles y el otro en San Cristóbal. Invertirán en la mezquita 200.000 euros, que serán aportados por los fieles.

Es la primera vez que el Ayuntamiento lleva a cabo una cesión similar a la comunidad musulmana y con ella se dará cumplimiento a una moción aprobada por el Pleno el pasado mes de febrero a propuesta del PP, apoyada por Vox y en la que se abstuvieron PSOE, Ciudadanos e Izquierda Unida.