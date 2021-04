Ver a familiares y amigos en sus domicilios deja de ser una infracción a la normativa regional. Como los casos de coronavirus están contenidos, la Región relaja sus medidas: la prohibición de reunirse en casas se levanta y el toque de queda ya no será de diez de la noche a seis de la mañana. A partir de mañana, empezará a las once de la noche. Así lo ha decidido el Comité Covid en su reunión de este lunes y estas nuevas medidas entrarán en vigor mañana. En el caso de las viviendas particular, máximo cuatro no convivientes. Misma regla que se pone en el interior de los bares.

Además, Salud da un respiro a los hosteleros y, al desplomarse los contagios, ya permite que hasta seis personas se reúnan en la terraza de un restaurante a comer o cenar, aunque tendrán que ser de cuatro en el interior. Asimismo, la Región sigue cerrada perimetralmente. Se mantiene la prohibición de organizar grandes reuniones con mucha gente.

Consideran los expertos que los días de las Fiestas de Primavera, y las salidas con allegados que ha habido, puede afectar, pero esperarán a que pasen unos días para tener datos concretos.

La Región se encuentra por debajo de la media nacional en cuanto a incidencia: es de las tres que menos tienen. Algo que preocupa, sin embargo, es que hay más contagios entre jóvenes: se ha detectado un 40% de incremento de los casos entre personas de 17 a 34 años.

Hay un 35,4 de tasa de incidencia a siete días, 69 a 14. «No podemos bajar la guardia: la prudencia y la cautela son primordiales», subrayó el consejero de Salud, Juan José Pedreño, en su comparecencia tras la reunión. Habló de la importancia de «mantener un sistema sanitario potente, para seguir haciendo frente a esta terrible pandemia, en la que Europa afronta ya una cuarta ola».

Informan los expertos del Comité Covid que, en el ámbito autonómico, el número reproductivo básico ha bajado a 1,02 (estaba en 1,08), aunque hacen hincapié en que el fin es estar de nuevo por debajo de uno.

La relajación de las medidas es posible porque los datos han mejorado (los casos activos caen a cifras de finales del mes de julio), aunque Salud subraya que la pandemia no hay terminado: hay 89 pacientes con covid ingresados en los hospitales murcianos. De estos hospitalizados, 30 se encuentran más graves, en Cuidados Intensivos. De ahí la insistencia de seguir siguiendo las normas.

Llega la vacuna de Janssen

En cuanto a las vacunas, hay 31.000 dosis programadas para la semana que empieza, aunque podrían incrementarse hasta 35.000. Se prevé vacunar a más de 61.000 vecinos más en los próximos siete días. La semana que viene el objetivo es haber vacunado ya a todos los vecinos de 70 a 75 años (con Pfizer) y se anuncia la llegada ya esta semana de casi 4.900 dosis de Janssen, la vacuna monodosis de Johnson & Johnson, que la idea es que la reciban personas que tienen entre 75 y 79 años.

La idea es empezar la semana que viene a vacunar a pacientes oncológicos: están a la espera de que les lleguen los listados, manifestó el consejero de Salud.

Pedreño tachó de «duro revés» lo que ha pasado con AstraZeneca, en tela de juicio por los trombos que han sufrido algunas personas tras recibir el primer pinchazo. «Los cambios implican reprogramaciones y un trabajo extenuante para los equipos de vacunación».

Sobre el problema que hay en algunos centros de salud, que no han podido vacunar aún a sus mayores de 80 años, por faltar dosis, el portavoz del Comité Covid, Jaime Pérez, aconsejó a quienes estén afectados que «acudan al centro» y lo digan «y hemos abierto la posibilidad de llamar a la línea 900 para poder exponer su caso, haremos listados».