Con la totalidad de los residentes vacunados y ningún caso activo en los centros de mayores de la Región de Murcia, el Gobierno regional ha relajado la medidas y permitirá desde hoy, con la publicación de la orden en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, que los familiares puedan visitar a los internos, salvo en aquellos municipios que se encuentren en nivel de alerta extremo (actualmente Ulea y Alhama de Murcia).

La Consejería de Política Social permitirá las visitas de familiares a mayores y a personas con discapacidad, pero siempre bajo un estricto protocolo: estarán limitadas a zonas exteriores o zonas interiores habilitadas y bajo supervisión del personal de la residencia. También se autorizan de nuevo los ingresos, reingresos y traslados en residencias; y, además, los usuarios podrán realizar salidas terapéuticas y visitas médicas.

Por supuesto, solo podrán recibir visitas aquellas personas que no se encuentren aisladas por dar positivo en covid o por haber estado en contacto con un positivo, pero recordamos que actualmente no hay ningún caso activo en estos centros en la Región, después de que a finales de enero concluyera la campaña de vacunación y se le administran las dos dosis a los más de 11.000 usuarios de residencias. «Sigue mejorando la presión asistencial en nuestros hospitales, en nuestros centros de salud y en las residencias, donde a día de hoy no contamos con ningún caso positivo», destacaba el pasado lunes el consejero de Salud, Juan José Pedreño, tras la reunión del comité covid.

Más de trescientas muertes

Los efectos de la covid han sido especialmente duros en estos centros de mayores desde que comenzó la pandemia: más de 300 usuarios de residencias han fallecido en la Región. Aunque en otras Comunidades la primera ola fue especialmente letal; en la Región el mayor número de muertes se tuvieron lugar durante la segunda y la tercera ola, superando en ambos casos el centenar.

Esta orden emitida por la Consejería de Política Social, encabezada por Isabel Franco, junto al consejero de Salud, Juan José Pedreño, modifica la anterior Orden de ambas instituciones, publicada el 15 de febrero.