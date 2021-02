A nivel técnico, está resultando imposible aplicar en el campo de Cartagena algunas medidas contempladas en el articulado de la Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor. La obligatoriedad de instalar sensores de humedad y tensiómetros, la implantación de barreras vegetales o la elaboración de informes analíticos que registren parámetros como la humedad del suelo, la materia orgánica y el uso de fertilizantes está dificultando la adaptación de las fincas agrícolas a lo que exige la normativa de la laguna.

Tanto es así que, dependiendo de la superficie agraria en propiedad, cada agricultor de media lleva gastado 15.000 euros para lograr que su actividad y producción se adapten a la ley. Para explotaciones con mayor tamaño, desde que se aprobó la legislación, la inversión puede alcanzar el orden de 40.000 o 50.000 euros. Estos datos registrados por la organización agraria COAG evidencian para el sector la complejidad técnica que tiene el artículado de la normativa aprobada en julio del pasado año, y para ello piden soluciones.

Hasta ahora, señala Vicente Carrión, presidente de COAG Cartagena, la organización ha tenido encuentros con el Partido Popular, Ciudadanos y Vox, e incluso con algunos dirigentes socialistas, para poner encima de la mesa las complejidades técnicas de la normativa. Los representantes del sector primario en el campo de Cartagena no se mostraron muy a favor de la aprobación de la ley tras el acuerdo que alcanzaron PP, PSOE y Cs, e incluso atacaron la norma alegando que no estaba sujeta a criterios científicos y técnicos. Meses después de salir adelante, remarcan ahora esa dificultad, por ejemplo, en la instalación de sistemas de monitorización por sensores, control y seguimiento de la fertilización por riego y para la medición del nitrógeno y el fósforo. «No todos los agricultores tienen acceso a esos dispositivos. Hablamos de un agricultor medio que no dispone de tantos recursos económicos».

La implantación de barreras vegetales o superficies de retención de nutrientes también genera dificultades. El 5% de cada explotación, sea en la zona 1 o 2 que delimita la ley la cuenca vertiente, debe estar destinado a un filtro verde, estructuras vegetales, cubiertas vegetales, biorreactores, etc. El ancho y su distancia de caminos o carreteras, así como de cunetas, pueden llegar a ‘robar’ varios metros cuadrados de terreno agrícola, señala COAG, pero su dificultad reside en los criterios a la hora de plantar estas barreras, que chocan en ocasiones con las limitaciones por tener vías de tránsito de vehículos cerca. A esto se le suma la «obligación de poner mallas antifauna en las barreras vegetales, ya que la ley te obliga a mantenerlas en buen estado de conservación, y se le suma la dificultad de tener plagas de conejos y roedores ahora».

Contratación de técnicos

La consultora asociada a la organización de COAG ha tenido que reforzar el personal de sus oficinas del campo de Cartagena para atender las dudas de los agricultores. Esto es «síntoma» de lo complicado que es la ley para aplicarla, señala Francisco Gil, secretario general de COAG. La contratación de técnicos o de los famosos operadores agroambientales por parte de los productores para que vigilen el cumplimiento de las medidas de la ley en las fincas también es «otro gasto que debemos tener en cuenta».

Desde COAG remarcan que, en respuesta a sus peticiones, tanto partidos como la Consejería de Agricultura dejan la puerta abierta a una modificación del artículado si se constata que es imposible ponerlo en práctica.