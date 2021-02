El temor estaba ahí. La incidencia de la tercera ola de contagios por coronavirus coincidió con la convocatoria de exámenes de enero en la Universidad de Murcia tras la relajación de las medidas restrictivas en las pasadas fiestas navideñas. Como consecuencia de una situación epidemiológica grave en la Región, el debate sobre la presencialidad en el modelo de evaluación de la institución académica estuvo en el centro del debate durante semanas. Quince días fue el tiempo de parón justo en mitad de la convocatoria para lograr esquivar la incidencia de la pandemia, que atravesaba su momento más álgido.

Tras haber finalizado la convocatoria, la UMU disipa tres escenarios a los que temía enfrentarse por todo lo ocurrido: descenso en el número de alumnos presentados a los exámenes, descenso en el número de aprobados y un descenso en la nota media. Ninguno se ha cumplido, ya que, aunque no mucho, los datos aportados por el vicerrectorado de Estudios reflejan una ligera subida en estos tres parámetros que analizan el periodo de evaluación con respecto a la misma fase del curso académico pasado.

El balance de la UMU es positivo ya que con los datos de las titulaciones de grado en la mano, «se puede dibujar un camino hacia la normalidad académica tras los desajustes de la pandemia», señala la vicerrectora de Estudiantes, Sonia Madrid. La nota media de aprobados de la primera convocatoria de este curso ha ascendido a un 7,45 frente al 7,25 del pasado curso. En torno a 1.000 alumnos más de grado han sido evaluados en este periodo y la tasa de aprobados sobre el total de créditos matriculados pasa de un 76,97% a un 78,41% este año. El porcentaje de suspensos, por tanto, se queda en un 21,59% frente al 23,03% del pasado curso.

«La modalidad semipresencial y el planteamiento que ha hecho al respecto la Universidad nos ha permitido prepararnos mejor para la vuelta a un escenario presencial como ha sido el periodo de exámenes», señala la vicerrectora, que pide no comparar estos resultados con los obtenidos en las convocatorias de exámenes que se realizaron online al final del pasado curso, donde llegó a haber un 85% de aprobados, una cifra alta para los registros que tenía la UMU. «No estábamos entrenados para un sistema de evaluación online, había muchos profesores que no tenían conocimientos para diseñar un examen online y con las complicaciones de conexión y de seguridad, no podemos comparar esa experiencia con los exámenes de ahora».

Más incidencias

Lo que sí ha registrado la UMU es un repunto de incidencias en la convocatoria de enero. Alumnos positivos, en cuarentena o por contacto estrecho de un positivo han tenido que hacer sus exámenes en el día de incidencias marcado por cada título. Madrid destaca que hay algunas facultades como Letras, Económicas o Educación que han llegado a registrar hasta 300 alumnos con incidencias en este periodo. La vicerrectora destaca que tanto profesores como los centros han sido «flexibles» en la convocatoria de incidencias.