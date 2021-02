La portavoz de la Federación Regional de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos Juan González, Clara García, ha afirmado en la Asamblea Regional que el modelo de semipresencialidad educativa implementado en la Región provocará «fracaso académico y abandono escolar» y no está «garantizando el derecho a la educación». García ha comparecido ante la Comisión de Educación y Cultura de la Asamblea como presidenta de la asociación de madres y padres de alumnos de colegios públicos más numerosa de la Región y ha centrado su intervención en la crítica al modelo de semipresencialidad educativa. «Sacar a nuestros hijos de los centros educativos de 1 a 3 días, quita a los niños entre un 20 y un 50% de presencialidad que no hace sino perjudicar la educación de nuestros hijos», ha afirmado García, que se ha preguntado «por qué no se ha contratado un profesorado suficiente» y si no era posible desdoblar grupos.

García ha señalado que la semipresencialidad está agravando la desigualdad entre los distintos alumnos de la Región de Murcia. Ha relatado que actualmente existen alumnos en sus casas recibiendo clases telemáticas y otros alumnos que no las están recibiendo porque sus centros no están preparados para impartirlas o porque no tienen posibilidad de conectarse a Internet. Además, ha relatado testimonios de madres con dificultades para conciliar su trabajo con el cuidado de sus hijos en los días en los que no pueden asistir a clase. García ha considerado que la implantación de este modelo va a poner a los niños de la Región de Murcia «a la cola» de toda España en materia educativa y que generará «un efecto demoledor en toda una generación de alumnos».

Por otra parte, el presidente de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Cooperativas de Enseñanza (Fampace), Rafael Martínez, afirmó ayer también en la Asamblea Regional de Murcia que la Lomloe, la nueva ley de educación conocida como Ley Celaá, imposibilita concertar la educación de 0 a 3 años.

Martínez ha comparecido ante la Comisión de Educación y Cultura de la Asamblea Regional para mostrar la visión de su organización ante la Lomloe, que fue aprobada definitivamente por el Senado el pasado 23 de diciembre.

Martínez ha defendido como uno de las potencialidades de este tipo de centros ofrecer estabilidad durante el periodo educativo del alumnado y para que no tengan que cambiar de centro. Este argumento, ha asegurado Martínez, «perderá peso si no podemos escolarizar niños de 0 a 3 años. Se pone en duda si tenemos la posibilidad de poder elegir centro para nuestros hijos».