La Asociación de Naturalistas del Sureste (Anse) ha denunciado ante la Fiscalía de Medio Ambiente la muerte de 933 aves y 8 mamíferos en tendidos eléctricos de la Región de Murcia durante los últimos ocho años, la mayor parte de ellas especies protegidas.

En un comunicado, Anse ha detallado que ha remitido la denuncia a Fiscalía, que ya ha abierto una investigación, tras analizar los datos enviados por la Dirección General del Medio Natural a la Asociación ADENSVA.

La organización ambientalista ha recurrido al ministerio público porque cree que el Gobierno regional no está abriendo expedientes sancionadores y no está aplicando las leyes de Responsabilidad Ambiental y de Biodiversidad al no haberse corregido un buen número de los tendidos eléctricos, aunque la base de datos no recogía esa información.

Anse ha considerado "inasumible" el número de bajas que se producen en los tendidos eléctricos de la Región de Murcia, pues la mayor parte de los incidentes registrados corresponden a especies protegidas, incluyendo un número desorbitado de ejemplares de especies gravemente amenazadas.

Así, han aparecido casi 300 ejemplares de búho real (Bubo bubo) o más de 150 cernícalos (Falco tinnunculus). Otras especies muy afectadas son el buitre leonado (61), el águila culebrera (51) o la cigüeña blanca (43).

Mención especial, ha advertido la organización, merece el águila perdicera, una especie catalogada "En Peligro de Extinción", que cuenta con 24 parejas en la Región, y que ha perdido 42 ejemplares.

En las últimas semanas, Anse, ANIDA y STIPA han trasladado a la Fiscalía la muerte de 11 búhos reales (3 en Yecla, 2 en Mazarrón, 6 en Jumilla) acaecidas en fechas recientes y donde no se han adoptado medidas.

Además, Anse ha aclarado que este número no aborda las bajas reales, que podrían ser el doble, ya que un buen número de cadáveres son retirados o consumidos por carroñeros, como zorros o perros, lo que hace imposible su localización.

FALTA DE TRANSPARENCIA

Esta asociación ha criticado la "falta de transparencia" de la Dirección General del Medio Natural, quien no le ha remitido los resultados de la Red de Seguimiento de Tendidos Eléctricos de la Región de Murcia, solicitados en noviembre de 2020, cuando la Ley de acceso a la información ambiental establece un plazo de un mes para enviar esta información.

Las organizaciones ambientales plantearon en enero a la comunidad un decálogo de medidas para acabar con la muerte de aves, que contempla la aplicación de las leyes de Biodiversidad y de Responsabilidad Ambiental, y se procediera a la apertura de expedientes sancionadores a los titulares de los tendidos, particularmente a las empresas de distribución como Iberdrola.

Precisamente, el oficio de la Fiscalía General de Medio Ambiente y Urbanismo de julio de 2019 considera "irrenunciable la imposición de sanciones en vía administrativa en los supuesto de muerte y lesiones de aves relacionadas con los tendidos eléctricos" incluso aunque existan convenios con las compañías eléctricas.