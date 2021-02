El diputado del PSOE en la Asamblea Regional Pedro López exige al consejero de Fomento, José Ramón Díez de Revenga, que cumpla los compromisos de inversión recogidos en sus presupuestos y ejecute la Autovía del Bancal, después de consensuar la obra con los vecinos de las pedanías por las que debe discurrir.

El Ministerio de Transportes ha dicho que no enviará a la Comunidad más dinero para financiar esta obra, después de que la Consejería no haya justificado los 11,3 millones que recibió en 2018 para costear la obra, tal y como informó La Opinión. Reprocha a la Comunidad «que no acredite la aplicación de la subvención a la finalidad para la que fue concedida» y por eso no ha llegado a ingresar los 48,7 millones previstos para 2019 ni los 50 de 2020.

Pedro López destaca «la urgente necesidad de que el Gobierno regional cumpla con sus compromisos y supere su incapacidad en la gestión. Y eso incluye alcanzar el consenso social sobre el trazado de la Autovía del Bancal. Una infraestructura de este tipo no puede imponerse, debe pactarse con agentes sociales y económicos, con los representantes institucionales y los vecinos», defiende el diputado. También considera «inadmisible» que hasta noviembre de 2020 solo se hayan ejecutado 80.000 euros de la subvención del Gobierno central.