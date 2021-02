Los sindicatos regionales presentaron ayer sus cuentas sobre brecha salarial en la Comunidad con motivo del Día de la Igualdad Salarial que cada año se conmemora el 22 de febrero; sus cifras, si bien difieren ligeramente en algunos datos, coinciden en que las murcianas cobran en torno a 5.000 euros menos al año que los murcianos.

Así, por su parte, la Unión General de Trabajadores (UGT) estima que las mujeres cobran en la Región un 21,43 por ciento menos de salario bruto anual que los hombres, lo que supone una diferencia de 5.071,20 euros, según han calculado en base a los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en este materia, correspondientes a 2018.

Si bien el informe no puede extrapolarse del todo a la situación actual por la distancia de fechas y por no recoger la situación provocada por la pandemia, UGT asegura que se puede afirmar que la brecha salarial entre mujeres y hombres ha mejorado, ya que ha calculado 3,4 puntos porcentuales menos que el año anterior y se coloca con el registro más bajo en los últimos once años, en parte provocado por el «abrupto descenso» de los salarios masculinos (-1,4%) en contraposición con el aumento de los femeninos (+3%).

Por su parte, Comisiones Obreras (CC OO) recoge en su informe ‘Cuentas claras’ una brecha salarial entre hombres y mujeres del 27,62 % en la comunidad murciana, según expone su secretaria de Mujeres e Igualdad, Ana Mellado.

Así, el salario de las mujeres en la Región es el segundo más bajo de España, sólo por detrás de Extremadura. Y es que una murciana cobra de media 18.598,64 euros anuales, 5.071,60 euros menos que los hombres, pero también 2.413,25 euros menos que el resto de mujeres de España (la brecha salarial media en España se sitúa en 5.726,30 euros).

Desde UGT creen que, para combatir las desigualdades salariales, es necesario llevar a cabo «de manera urgente» una implantación de medidas, adecuación y revisión de los sistemas de valoración de los puestos de trabajo y actualización urgente de los convenios colectivos.

A menos cualificación, más brecha

Mellado remarca que cuanto menor es la cualificación profesional mayor es la brecha salarial, pero aunque la brecha disminuye con mayor nivel formativo, no es una garantía de que no exista, ni siquiera en los puestos de más alto nivel.

Así, dentro del grupo de ocupaciones de nivel alto (puestos directivos, gerencia y cuerpos de seguridad, entre otros), la desigualdad salarial media es de casi 4.000 euros al año, lo que supone una brecha salarial del 13,7%. En el grupo de ocupaciones de nivel medio, la diferencia salarial media anual es de 5.544,95 euros, con una brecha del 37,46%; y en las de nivel bajo, la diferencia alcanza 8.978,49 euros, lo que supone una brecha del 79,20%.

Por tramos de edad, la diferencia salarial en la Región de Murcia es más acusada entre los 35 y 44 años, donde la brecha aumenta 2 puntos sobre la media (29%).