Los trabajadores y usuarios de las residencias para mayores y discapacitados de la Región de Murcia fueron los primeros en ser vacunados contra el coronavirus, cuya campaña de inmunización comenzó a finales de diciembre. A fecha de hoy, solo uno de cada cuatro empleados y residentes no está completamente inmunizado al no haber recibido todavía la segunda dosis (sí la han recibido el 72,5% de los trabajadores y el 78,9% de los usuarios). El total de inmunizados ascendería a 11.078 personas en este grupo de máxima prioridad en la vacunación frente a un total de 14.640 personas entre empleados sociosanitarios y residentes.

La Consejería de Salud ha hecho público este martes el informe que refleja el estado de la campaña en la Región de Murcia, donde detalla cuántas personas se han vacunado según los grupos de prioridad en la inmunización que estableció el Ministerio de Sanidad con las comunidades autónomas. En el primer grupo, el de residencias, se muestra que hasta ahora quedarían por vacunar de la primera dosis un 9,5% de los usuarios y un 15,5% de los trabajadores, es decir, hablamos de un total de 1.836 personas que no se les ha pinchado ninguna vacuna todavía contra el coronavirus, entre ellas 692 residentes.

Otro dato destacado es que hasta ahora el personal sanitario del Servicio Murciano de Salud que no habría recibido la primera dosis asciende a 5.057 de un total de 27.764 empleados (un 18,2%). Si hablamos de la segunda dosis, quedaría por inmunizar por completo a un 25,4% de los trabajadores. Esto quiere decir que uno de cuatro empleados del SMS no está inmunizado por completo en la Región de Murcia. A día de hoy, entre los grupos prioritarios que comenzaron a vacunarse en enero y los nuevos grupos formados hace escasos días, Salud calcula que el 33,6% de las personas que tienen derecho hasta ahora a recibir la vacuna contra la covid ya tiene puesta la primera dosis. Entre ellos se cuentan, a parte de los residentes y personal sanitario, personas mayores y discapacitados pertenecientes a centros de día, usuarios y trabajadores de centros de educación especial, personal de los hospitales privados, estudiantes, grandes dependientes que no se encuentran registrados en ninguna institución de atención a estas personas y los mayores de 80 años.