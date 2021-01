Sanitarios de la Arrixaca llaman a la sociedad murciana a confinarse ante la "sobrecarga" hospitalaria

Los profesionales de Área de Salud I-Arrixaca han hecho un llamamiento al conjunto de la sociedad murciana para que dirija toda su energía a la lucha contra la pandemia. Afirman que "necesitamos redoblar esfuerzos ante la situación sanitaria de extrema gravedad que estamos viviendo", ya que tanto médicos como enfermeras y el resto de profesionales sanitarios nunca habían vivido una situación como la que se vive actualmente en la Región.

"La saturación actual de nuestros hospitales y centros de salud es enorme y la preocupación con la que trabajamos día a día es inmensa", lo que perjudica a todos los enfermos de nuestra comunidad y "no solo a aquellos infectados por el virus". "Ahora mismo es esencial que hagamos, todos, un acto de responsabilidad con nosotros mismos, con nuestras familias, nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos y amigos y nos autoconfinemos, evitando salir de casa si no es estrictamente necesario y evitando actos sociales con personas con las que no convivamos sin la adecuada protección de la mascarilla (comer, cenar...), manteniendo el distanciamiento social y la higiene de manos", esgrimen en un comunicado difundido a través de redes sociales.

También hacen un llamamiento a la importancia de mantener las cuarentenas, un tema en el que vuelven a insistir en un vídeo que han difundido a través de Twitter, en el que el mensaje es claro y conciso: "por favor, quédate en casa".