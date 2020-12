Una Nochebuena ¿bajo control?

El 24 de diciembre no fue la jornada de escandalosas aglomeraciones que muchos temían pero tampoco fue una jornada exenta de incumplimientos e incidencias en las ciudades de Murcia y Cartagena. Ese día entraban en vigor las nuevas restricciones en la Región, como las referentes a los horarios en bares y restaurantes o la ampliación del toque de queda, el cierre de 18:00 a 21:00 horas, por lo que los encuentros se adelantaron y el ambiente se dejó notas en las terrazas de las principales zonas de ocio de la capital y la ciudad portuaria.

Durante toda la jornada, el dispositivo policial en las calles de Murcia estuvo recordando a los murcianos las restricciones y las recomendaciones de cara a las reuniones navideñas como limitar los contactos, priorizar los espacios al aire libre, los saludos sin besos o abrazos, el uso de la mascarilla el máximo tiempo posible o la necesaria ventilación de los interiores.

Según fuentes de la Policía Local de Murcia se tramitaron medio centenar de denuncias por la organización de botelleos improvisados, y 42 por incumplimientos de movilidad nocturnas fuera del toque queda a la 1.30 horas de la madrugada entre el jueves y el viernes. Uno de los datos más abultados fue el relativo al número de denuncias por no llevar la mascarilla, 100 se llegó a contabilizar. Además, se incoaron tres denuncias por fumar sin mantener la distancia de seguridad durante el día de Nochebuena, cuatro por exceso de ocupación en vehículo y once por tenencia o consumo de estupefacientes. La Policía Local también informó de que varios de sus efectivos tuvieron que intervenir en siete locales de Murcia por infringir las normas y las restricciones de seguridad. Las molestias por ruidos fue otra de las incidencias más comunes ayer, en concreto se tramitaron diez por la música y los gritos hasta altas horas de la madrugada.

Los hosteleros y clientes cartageneros cumplieron con las medidas impuestas esta 'Tardebuena' por el Gobierno regional; la Policía Local de Cartagena no registró grandes incidencias. Las únicas fueron por la tarde cuando impusieron cinco sanciones por no llevar mascarilla y otras cinco por fumar sin mantener la distancia. A pesar de estar las calles más céntricas de Cartagena llenas de gente, la Policía afirmó que se dispersaron a la hora prevista, los hosteleros fueron puntuales en sus cierres y no hubo aglomeraciones como ha ido ocurriendo los fines de semanas previos.