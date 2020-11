Sin respuesta para el incremento de plantillas de enfermería en Atención Primaria

El Colegio Oficial de Enfermería ha solicitado al Servicio Murciano de Salud que se de una respuesta «clara y concreta» a los temas que el pasado mes de octubre se pusieron sobre la mesa en el transcurso de la reunión mantenida por el presidente del Colegio, Manuel García Sánchez, y el gerente del Servicio Murciano de Salud, Asensio López.



La situación de los profesionales de la Enfermería en los centros sanitarios de la Región y la necesidad de que se contraten más enfermeras fue uno de los principales asuntos a tratar.



El Colegio de Enfermería considera que es necesario incrementar las plantillas, principalmente en Atención Primaria, y dotar a los trabajadores y trabajadoras de sueldos y condiciones laborales dignas. El presidente defendió la profesionalidad de las enfermeras, así como su dedicación y su capacidad de entrega.



Asimismo, el Colegio de Enfermería se pregunta de dónde van a sacar 2.500 enfermeras para atender las 500 camas hospitalarias que el presidente López Miras dice tener preparadas en el plan de contingencia, tal y como anunció en la Asamblea Regional el pasado 30 de octubre.





El Colegio de Enfermería denuncia la falta de personal en Atención Primaria

¿De dónde va a salir ese personal?

Reforzar la Atención Primaria es la solución para evitar colapsos. Europa Press

Comunicación

La colegiación, la asignatura pendiente

Colegio de Enfermería - Murcia

Elnecesita estar visualizado las 24 horas del día y, además, cada una de esas camas deberá estar atendida por al menos entre tres y cinco turnos de enfermería.Desde el Colegio de Enfermería consideramos que el anuncio de medidas tiene que ir respaldado con hechos. No dudamos de la buena fe de las autoridades políticas en poner en marcha actuaciones para luchar contra la covid-19 y dar asistencia a los ciudadanos, pero « es primordial contar con recursos humanos. Enfermeras y personal sanitario que asistan, traten y controlen a los enfermos. 500 camas, por sí solas, no valen para nada».En cuanto a la Atención Primaria, desde el Colegio de Enfermería de la Región consideran que es precisa una unidad depara cada centro de salud. Que cada centro tenga asignados dos o tres rastreadores que conozcan la realidad de cada una de las zonas de los ochenta y cinco equipos de Atención Primaria.Además de los test de antígenos , crónicos, domicilios, sintrón, extracciones,y el, que en algunos centros de salud ha aumentado hasta el 70%, con la consiguiente saturación del personal de enfermería.Es necesario que, de forma provisional, los contratos se alarguen hasta el verano, y cuando nos acerquemos a la normalidad realizar una nueva adecuación de las plantillas.El Colegio trasladó al gerente del SMS la importancia de establecerentre ambas partes de manera que, las medidas adoptadas por la Administración que afectan directamente a los colegiados (bolsa, prescripción enfermera, etc), se conozcan de primera mano y sin intermediarios.Por otra parte, en la citada reunión, el Colegio reiteró la necesidad de que el SMS aborde de forma «clara» la colegiación de los profesionales de la Enfermería y que se cumpla la ley en nuestra Región como se hace en el resto del país.El presidente insistió en la necesidad de acabar con esta inexplicable situación recordó que la colegiación es la garantía de la profesionalidad y formación de las enfermeras, así como la mejor herramienta para luchar contra el intrusismo.Finalmente, y después de haber transcurrido varias semanas desde la reunión entre ambas partes, el Colegio sigue a la espera de respuestas concretas de la Gerencia del Servicio Murciano de Salud sobre los asuntos planteados, « habida cuenta de la trascendencia de los mismos para nuestros compañeros y el trabajo que realizan diariamente».Además, el Colegio se ofreció para colaborar con el SMS en cuantos proyectos, iniciativas y acciones se consideren necesario, « puesto que lo prioritario es la salud de nuestros ciudadanos y la de las enfermeras y trabajadores de centros sanitarios que están prestando su servicio sin descanso y no en las mejores condiciones».

