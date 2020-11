Hostemur, sobre el cierre de bares: "Va a llevar a la ruina a muchos empresarios"

La patronal hostelera murciana, Hostemur, ha calificado este miércoles de "despropósito y demostración de incompetencia que va a acabar con muchos empleos y a llevar a la ruina total a multitud de empresarios" el cierre de bares y restaurantes 15 días desde este sábado para frenar los contagios de coronavirus.

Tras la decisión adoptada hoy por el Gobierno autonómico, ha recordado que según el ministro de Sanidad, Salvador Illa, solo el 3,2 % de las infecciones en España se ha producido en la hostelería y ha puesto como ejemplo que en Madrid, con hostelería abierta hasta medianoche con el toque de queda a esa hora, los contagios han bajado, y en Cataluña, con el sector cerrado dos semanas, han aumentado exponencialmente.

En su opinión, las medidas más restrictivas para la hostelería están favoreciendo actividades incontroladas, como fiestas particulares, botelleos en las calles y eventos clandestinos: "Nunca nos hemos negado al cierre, pero no es lógico no aplicar también otras medidas más restrictivas, como por ejemplo un mayor control de las reuniones privadas".

"Si llegan ayudas económicas, servirán para mantenernos vivos durante este cierre, pero tampoco esperamos mucho, porque aún no ha llegado ni un solo euro en todos estos meses. Por lo visto, los hosteleros no somos personas, no tenemos familias ni gastos", concluyen al expresar su "profundo malestar" por esta decisión.