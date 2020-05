De la Vega propone una "quita de la deuda" para equilibrar la financiación

El representante de la Comunidad Autónoma en la Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema de Financiación Autonómica, José Carlos Sánchez de la Vega, ha planteado en la Asamblea Regional una quita de la deuda de la Comunidad para compensar la infrafinanciación que percibe la Región del Estado.

De la Vega, que comparecía ayer ante la Comisión especial de Financiación Autonómica, ha manifestado que la reforma del sistema de financiación autonómica es «indispensable», aunque ha puntualizado que «no hay garantías» de que dicha reforma se vaya a llevar a cabo «estos días», pues lo prioritario ahora mismo es «salir de la crisis sanitaria» provocada por el coronavirus.

El experto ha expuesto durante su comparecencia que el sistema de financiación autonómica actual, que data de 2009, es «complejo y ha generado unos resultados anómalos».

Según dijo, en la comisión de expertos no se llegó a un acuerdo sobre si los recursos del sistema financiero eran suficientes, ya que «ninguna de las comunidades ha recuperado los niveles de gasto previos a la crisis; eso pone de manifiesto que no se ha podido disponer de los recursos suficientes y eso se ha tenido que cubrir con recortes o cambios tributarios». Ha indicado que en la comisión de expertos no hubo un consenso sobre la mutualización de la deuda, pero ha señalado que pensaba que «había que compensar a aquellas comunidades autónomas que podían atenuar esa carga financiera a través de una quita de la deuda, que podía ser lineal o con un segundo tramo que solo afectara a aquellas comunidades que habían sufrido deficiencias del sistema».

Citó, además, propuestas debatidas en la comisión de expertos como un sistema de financiación autonómica «más reducido» con un fondo de nivelación vertical para «atenuar diferencias» y que en el caso de que hubiera recursos complementarios «hasta se podría incrementar la financiación global». A su vez, dijo que plantearon para el IVA y los impuestos especiales dos tramos, uno para la administración central y otro enfocado a las administraciones autonómicas que «les permitiría modificarlo»; no obstante Sánchez de la Vega apunta a que es «complicado, pues hay que poner de acuerdo a todas las comunidades autónomas de régimen común».

Según ha comentado, se siente «satisfecho» del resultado del informe que se emitió en 2017 tras los seis meses de trabajo de la Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema de Financiación Autonómica. «La Región de Murcia salía bien parada, algunas simulaciones sobre el modelo que propusimos reducían las disparidades y la Región mejoraba».



Reacciones de los grupos

Por parte de los grupos parlamentarios, el socialista Alfonso Martínez, se interesó en por qué la Región fue una de las tres comunidades que no presentó voto particular tras la elaboración del informe a lo que el experto le ha contestado que era «ilógico» hacerlo si el informe se había consensuado.

El diputado de Podemos Rafael Esteban ha pedido al experto datos cuantitativos, refiriéndose a la anterior comparecencia en la comisión sobre la deuda de la Comunidad. El parlamentario también ha expuesto que el sistema de financiación autonómica se basa en parámetros como el habitante ajustado, «algo que ya indica que va a ser asimétrico y que va a haber desajustes entre comunidades».

Desde Ciudadanos, Valle Miguélez pidió un «esfuerzo entre todos» para que el sistema sea justo, equitativo e igualitario.

La diputada del PP María Dolores Valcárcel dijo que en la Región el 80% del presupuesto se destina a los servicios públicos y que «la Comunidad está haciendo un gran esfuerzo para contener el déficit, tenemos una reducción del 32% respecto a febrero. del año 2019 habiendo tenido en cuenta la prórroga de la entrega».