Grupo TGT dona desde el inicio del estado de alarma 3.800 kilos de productos lácteos para colectivos vulnerables

Grupo TGT líder nacional en la producción y distribución de productos lácteos, se ha sumado a la donación de sus productos a diferentes entidades tanto públicas como privadas que trabajan con colectivos en riesgo de exclusión de Murcia.

En línea con su política de apoyo a las comunidades locales y su lucha contra la pandemia de COVID-19, el Grupo TGT, a través de su delegación de Murcia y la fábrica Especialidades Lácteas, está realizando donaciones de productos lácteos y, hasta la fecha, ha donado un total de 3.852 kilos a instituciones, entidades, asociaciones públicas y privadas que atienden a personas vulnerables en el marco de su compromiso con la sociedad.

Entre las entidades destinatarias se encuentran Caritas (Calasparra, Murcia y Cartagena), la Fundación Jesús Abandonado, el Banco de Alimentos Murcia y la Casa Ancianos Hermanitas Pobres.

Especialidades Lácteas, fábrica perteneciente a Grupo TGT, también ha donado 9.000 unidades de material sanitario y de protección para el personal que está combatiendo el COVID-19 en el Ayuntamiento, la Residencia de Ancianos, la Guardia Civil y la Policía Municipal de Calasparra.

Estas donaciones forman parte de los 87.466 kilos de alimentos repartidos de manera gratuita en todo España, entre los que hay una gran variedad de quesos de diferentes Denominaciones de Origen, mantequillas, yogures y natas.

«Siempre he creído que el principal activo de una empresa son las personas que la forman, y esta visión se amplía lógicamente a los clientes, consumidores y a la sociedad que nos rodea. Desde el Grupo TGT tenemos claro que no llevaríamos casi 60 años de existencia como empresa si no hubiese existido un compromiso por parte de esta sociedad.

Ahora entendemos que es el momento de devolver todos estos años de fidelidad y nuestra forma de agradecer este compromiso es donando productos lácteos a todos aquellos colectivos que ahora lo necesitan más que nunca. Sin duda juntos podremos», ha señalado Sergi Ballell, Director General de grupo TGT.