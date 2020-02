López Miras se compromete a traer el préstamo del BEI en cuanto lo autorice Hacienda

J. F. C.

El presidente de la comunidad autónoma, Fernando López Miras, se ha comprometido a conseguir "en un plazo breve" el préstamo del Banco Europeo de Inversiones (BEI) para la regeneración del Mar Menor si el Ministerio de Hacienda da su autorización, que es imprescindible para solicitarlo.

Miras ha respondido así a las preguntas de los periodistas durante un acto con taxistas en Murcia, y ha asegurado que el BEI comunicó a finales de 2019 por escrito su "disposición" a conceder ese crédito, de 320 millones de euros, de los que 120 millones se emplearían en la reparación de infraestructuras dañadas por la DANA de septiembre en los municipios ribereños y el resto a impulsar medidas contempladas en el plan de vertido cero.

Así, ha desmentido que el préstamo no esté "preconcedido", como afirma el PSOE murciano, al que ha acusado de no ponerse al lado de los intereses de la Región cuando el Gobierno central toma decisiones que la perjudican.

La comunidad autónoma, ha dicho, envió el pasado mes de octubre toda la documentación relacionada con el crédito y en el mes de noviembre, el consejero de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán, se reunió en Bruselas con su vicepresidenta, Enma Navarro, que le "manifestó la voluntad" de aprobarlo.

Para ello, ha insistido, es imprescindible la autorización del Ministerio de Hacienda, cuya titular, María Jesús Montero, ya ha negado y eso, para Miras, es lo que "debería escandalizar" a los ciudadanos.



Veto parental

Preguntado también por la manifestación prevista para este sábado de colectivos favorables al denominado pin parental, Miras ha asegurado que su gobierno se siente "alejado de esa polémica" y de cualquier posicionamiento "polarizado" y extremista en este asunto, puesto que las autorizaciones familiares están únicamente orientadas a garantizar la libertad de los padres.

El Gobierno no tiene conocimiento de si la manifestación incluye algún manifiesto o declaración, por lo que no han decidido si se sumarán, pero ha insistido en que no participará de ninguna "polémica extrema".



Coronavirus

En cuanto a los nuevos casos que se están estudiando este martes en la Región por ser sospechosos de coronavirus, el presidente ha hecho un llamamiento a la tranquilidad y a la calma, así como a confiar en el sistema sanitario y mantener medidas de prevención idénticas a las que se toman con la gripe común: lavarse las manos a menudo, extremar la higiene y no estar en contacto con personas enfermas.