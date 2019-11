Miles de interinos y personal indefinido solo podrán ser fijos si aprueban una oposición

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha rechazado un recurso de la Asociación Nacional de Interinos y Laborales (ANIL) en la que defendía que los interinos y el personal indefinido de larga duración de las administraciones públicas entraran en plantilla sin aprobar ninguna oposición. Esta medida afectaría a los contratados antes de 2005 (14 años para atrás) y a los interinos de larga duración. En la Región de Murcia hay actualmente casi 15.000 interinos (en SMS, Educación y Administración y Servicios).

El recurso se puso contra el Acuerdo para la Mejora de Empleo que en 2017 firmaron UGT CC OO y CSIF con el entonces ministro de Hacienda y Administraciones Públicas Cristóbal Montoro (PP). Este acuerdo, que recogía la eliminación de la tasa de reposición del 10% para el personal de las administraciones públicas ampliándolo al 100% que había sido aprobada un año antes, fijó como objetivo reducir al 8% la tasa de temporalidad en el empleo público.

ANIL rechazó y llevó a los tribunales el acuerdo porque, entre otras cosas, consideraba que discriminaba a los interinos de larga duración y al personal indefinido no fijo contratado antes del 1 de enero de 2005. A cambio de que los interinos no pasaran por una oposición, la asociación proponía que se realizara un concurso de méritos. Par el personal indefinido no fijo, pedía una indemnización si no obtenían plaza.

Los jueces, al rechazar el recurso, han alegado, entre otras cuestiones que tanto la jurisprudencia del Constitucional como la del Tribunal Supremo avalan «la preferencia por el sistema selectivo de oposición y el rechazo a las oposiciones restringidas».

Jorge Castillo, de la secretaría de Acción Sindical de CC OO en la Región, calificó de «varapalo» a ANIL esta sentencia. «Sabíamos que la demanda era un disparate y no pensamos nunca que fuera a prosperar», añadió.

Castillo defendió el acuerdo de 2017 apuntando que mantener tasas de interinidad bajas «es una forma de blindar las plantillas de la escuela pública contra los recortes».