BBVA muestra los trucos para ahorrar con 'Programa tu cuenta'

­BBVA facilita a sus clientes automatizar la gestión de sus finanzas con Programa tu Cuenta, la nueva funcionalidad gratuita de la aplicación móvil del banco en España, disponible en dispositivos Android e iOS. De esta forma, a través de la 'app', el cliente solo tiene que elegir de qué forma le resulta más cómodo gestionar sus saldos o ahorrar, incluir los parámetros a tener en cuenta y las operaciones se producen de forma automática.

BBVA propone a sus clientes seis ideas para ahorrar y gestionar sus finanzas. Así, ellos deciden cómo y cuándo ahorrar, ya que pueden activar o desactivar las reglas cuando quieran.

Con las reglas que la entidad bancaria ha puesto en manos de los clientes han cubierto dos grandes necesidades que les han trasladado los propios clientes: gestionar fácilmente los saldos de las cuentas para evitar sobresaltos y tener que estar pasando dinero de unas cuentas a otras, y accionar el ahorro de manera fácil y sin esfuerzo.

La regla del saldo mínimo en cuenta o la del redondeo son dos de las seis opciones de esta herramienta, que permite programar determinadas operaciones a través de sencillas reglas, para facilitar el ahorro y la gestión de los saldos de sus cuentas, de forma automática, sin tener que estar siempre pendientes.

La regla del saldo mínimo en cuenta consiste en establecer un límite en la cuenta evitando que el saldo descienda de la cantidad marcada. Y si esto ocurre, se realiza un traspaso desde una segunda cuenta (previamente asignada y siempre que tenga saldo) para que, en ningún momento, se rebase la línea marcada en la regla. Esta regla se puede aplicar a cualquier cuenta, salvo a la Cuenta Valores BBVA.

Un ejemplo práctico: si el cliente ha fijado un saldo mínimo de 100 euros y la cuenta se queda en 85 euros, se traspasarán los 15 euros de diferencia desde otra cuenta suya en BBVA que elija.

Es importante resaltar que esta regla no garantiza evitar descubiertos en la cuenta, ya que depende de que haya saldo suficiente en la cuenta origen seleccionada. Si no lo hay, la regla no se ejecutará.

Por otra parte, la regla del redondeo permite a los clientes redondear sus compras con tarjeta de débito — siempre que el importe no sea un número entero — y traspasar esa diferencia hasta el euro entero siguiente, a otra cuenta BBVA para ahorrar de manera completamente automática. Si lo desean también pueden aplicar un multiplicador sobre ese importe para elevar la cifra de ahorro.

Tanto la regla del saldo mínimo, como la gestión de saldos máximos, el redondeo en compras, el ahorro de una parte de la nómina, el ahorro del dinero sobrante a fin de mes o el ahorro en presupuestos son operaciones fáciles que los clientes pueden incorporar en sus hábitos cotidianos.

Uno de los motivos de más estrés de la gente, en general, es el dinero y hacer frente a imprevistos. El cliente elige en todo momento qué hacer, si quiere o no quiere ahorrar. Es una decisión personal.

Desde BBVA ponen a disposición de los clientes toda la información sobre sus ingresos y gastos, sobre los posibles cargos que puede recibir en cuenta, la evolución de sus presupuestos, etc., así como las herramientas para que pueda ahorrar, si lo desea. Pero el cliente es que decide hacerlo o no.

Hay un tipo de cliente al que le gusta preahorrar y apartar una cierta cantidad según cobren. Para este tipo de usuarios han puesto a su disposición la regla del 'ahorro de nómina', con la que se puede elegir qué porcentaje traspasar a una segunda cuenta cada vez que se le abone la nómina, y así incluir el ahorro en su planificación de gastos

.

Sin embargo, hay clientes que prefieren tener todo su dinero disponible para los gastos y a fin de mes, en caso de sobrarle algo, guardarlo. Para ellos está la regla de 'ahorro fin de mes', que permite hacer un traspaso automático de un porcentaje del dinero que haya ahorrado a fin de mes a una segunda cuenta.

Para los que prefieren ahorrar simplemente controlando sus gastos disponen de la regla de 'ahorro de presupuestos', mediante la cual el dinero que no se haya gastado de un presupuesto en una categoría de gasto se pasa a otra cuenta de ahorro en lugar de volver a estar disponible para gastar en su cuenta habitual.

Y por último, para todos los que prefieren guardar 'las vueltas' de las compras en una hucha está la regla del 'redondeo de tarjeta', que permite establecer un redondeo al euro en las compras hechas con tarjeta de débito y guardar en otra cuenta los céntimos que sobran. El cliente podrá multiplicar ese redondeo hasta por cuatro, para que la cantidad ahorrada sea mayor.

Las reglas de ahorro son muy personales y dependen mucho de las preferencias de cada cliente. Algunos clientes preferirán preahorrar y otros preferirán ahorrar lo que no han gastado. Son diferentes comportamientos que ayudarán a personalizar la experiencia.