Liarte: "Negarse a hablar con Vox aboca al fracaso el debate de investidura"

La crítica a la España de las Autonomías centró gran parte del discurso del portavoz de Vox en la Asamblea Regional, Juan Pablo Liarte. Achacó al modelo territorial el problema de la "infrafinanciación" de la Región de Murcia y los "privilegios para los territorios y partidos nacionalistas". En este sentido, Liarte afirmó que son los separatistas los únicos a los que se debería tratar de "purgar como si de la peste se tratase» y posicionó a la formación de extrema derecha como un partido "absolutamente constitucional". En un claro mensaje a Ciudadanos, el dirigente afirmó que "negarse a hablar con Vox es una veleidad política inaceptable que aboca al fracaso el debate de investidura". Sin mencionar a la liberal Isabel Franco, Liarte recomendó a los que «ya han decidido que no van a ceder absolutamente en nada en su intransigencia y en su negativa al diálogo" a "revisar sus conceptos de democracia y parlamentarismo".

También dejó claro que Vox "preferiría que la Región tuviera los próximos cuatro años un gobierno de centro-derecha", pero eso es algo que solo sucederá -tendrá sus votos- si Ciudadanos no se sienta a negociar con ellos "en justicia". "Vox es un partido de firmes convicciones que no va a aceptar el maltrato, el ninguneo o la indignidad ni para sí ni para sus votantes".

El portavoz de la formación de Santiago Abascal aprovecho su intervención para declarar a Vox «en contra de la violencia contra la mujer, sí, y también contra el hombre, contra el niño, contra el adulto, contra el anciano, contra el español, contra el extranjero», dijo. "No concebimos que la violencia contra una persona pueda ser más digna de reprensión o reproche penal que contra otra". Sin embargo, Liarte también denunció "un sistema que de forma fraudulenta favorece en ocasiones el abuso o el oportunismo de quienes no combaten el maltrato ni la violencia, sino que se sirven de ellos a través de suculentas subvenciones".

Otro tema sobre el que incidió Vox, aunque sin mencionarlos directamente, fueron los derechos del colectivo LGTBI: "No venimos a restringir derechos individuales sino precisamente a garantizarlos para todos". En este sentido, el portavoz, "como padre", hizo una advertencia al candidato López Miras: "No voy a aceptar ni de su gobierno ni de ningún otro que me diga cómo he de educar a mis hijos o qué valores concretos he de transmitirles".

Juan Pablo Liarte exigió el «estricto cumplimiento de la ley» en materia de extranjería, rechazando la inmigración irregular e insistiendo en la necesidad de repatriar a las personas que lleguen sin papeles a la Región de Murcia. En la misma línea, puso el foco en el centro de menores no acompañados de Santa Cruz (Murcia) y aconsejando su cierre: "Su establecimiento no puede quedar al arbitrio exclusivo de las organizaciones que gestionan las sustanciosas subvenciones que han convertido su actividad en un rentable negocio".