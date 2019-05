Alertan de un aluvión de reclamaciones por la oposición de Enfermería

Los miles de opositores que se presentaron ayer al examen para hacerse con una plaza de enfermería del Servicio Murciano de Salud (SMS) no daban crédito cuando comenzaron a leer las preguntas de la prueba que llevan esperando desde hace años. "Un examen increiblemente diíficil". "Ha sido muy difícil. Un examen injusto". "Dificilísimo, si lo sé me voy a Asturias". "Muy difícil, han ido al cuello". "Un examen muy ambiguo. ¿De qué temario han sacado esas preguntas?". "Ha sido un examen con preguntas muy rebuscadas". Estos son algunos de los comentarios más suaves que han hecho los aspirantes tras salir de la prueba, un examen que generará un aluvión de reclamaciones, tal y como adelantan responsables sindicales de Sanidad.

El enfado es máximo, ya que aseguran que muchas de las preguntas no tienen ningún rigor científico ni se encuentran en el temario que llevan meses preparando en sus respectivas academias.

El secretario de Sanidad de CCOO, Javier Lanza, llega a calificar la prueba de la OPE de enfermería del domingo como "una canallada" y recuerda que hace diez meses solicitaron al Servicio Murciano de Salud que cambiara los tribunales "ya que tuvimos problemas con los anteriores exámenes".

Desde primera hora de la mañana Lanza está revisando las 125 preguntas del examen de enfermería y dice que de las cien primeras que han repasado impugnarán 22 preguntas, ya que "no tienen ningún fundamento científico y, sin lugar a dudas, han ido a por los opositores", lo que hará que se presenten multitud de reclamaciones. CCOO calcula que de los 7.500 aspirantes que se presentaron ayer a la prueba "habrá suerte si los cien primeros llegan al 5, ya que ha sido un desastre".

Las pruebas se llevaron a cabo ayer a las diez de la mañana con llamamientos en las diez facultades de la Universidad de Murcia (Aulario de la Merced, Aulario Giner de los Ríos, Aulario Norte, Edificio Rector Sabater, Facultad de Veterinaria, Facultad de Matemáticas y Aulario General, Facultad de Comunicación y Documentación, Facultad de Economía y Empresa, Facultades de Ciencias del Trabajo y Trabajo Social y Pabellón Docente Ciencias de la Salud). Para estos exámenes se habilitado 144 aulas y los tribunales encargados de estas pruebas selectivas contaron con el apoyo y la colaboración de 451.

Así, del 10 por ciento de los aspirantes que obtengan las mejores notas se hará una media y serán los que alcancen el 50 por ciento de esta puntuación los que tengan opción a conseguir plaza.

En esta prueba estaban en juego las 1.235 plazas ofertadas por el Servicio Murciano de Salud (SMS) para la categoría de Diplomado Sanitario no Especialista, opción Enfermería. De ellas, 1.208 plazas son de turno libre y 27 de promoción interna. Con esta nueva convocatoria ya se habrán convocado cerca del 50 por ciento de las plazas de esta oferta de empleo público, lo que supone 2.283 plazas del total de 5.326 plazas ofertadas.

Una de las enfermeras que se han puesto en contacto con LA OPINIÓN insiste en que ella cuenta con 22 años de experiencia y critica que no se les promocione y que tengan que estar presentándose a OPES porque trabaja a 100 kilómetros de su casa. "No se puede ver a los enfermeros como profesionales sin preparación por las notas tan bajas que van a salir, estos malos resultados van a hacer que los pacientes piensen que están en manos de gente sin cualificar cuando no es la realidad, somo enfermeros preparados que llevamos muchos años trabajando y años en academias".

"Quienes han hecho el examen deben disculparse con los miles de enfermeros que se han presentado", afirma.



Anulan una pregunta

Ante las numerosas quejas de los opositores por el examen de enfermería del domingo, el SMS dice que "cuanto más difícil es el examen más posibilidad tienen de sacar plaza los que tienen menos méritos porque el examen discrimina más". Por ley el reparto corresponde un 60 por ciento al examen y un 40 por ciento a los méritos.

Además, indican que hasta el momento sólo se ha anulado una pregunta.

Fuentes de la Consejería de Salud insisten en que "la responsabilidad del SMS es seleccionar a los mejores profesionales que optan a la plaza. Los tribunales tienen absoluta independencia para establecer los criterios para hacer los exámenes. Los tribunales hacen las preguntas y el examen es realizado de forma aleatorias entre todas la preguntas que proporciona el Tribunal, por ello el grado de dificultad es variable".

Respecto al tipo de preguntas seleccionadas indican que "ha habido muchas preguntas donde han salido programas específicos de nuestra Región para que no tuvieran ventaja los aspirantes de fuera"