Murcia, entre las regiones con mayores índices de piratería

La idea de que, si está en Internet, ha de ser gratis, parece que sigue calando. Lo de bajarse música o películas sin pagar continúa estando de moda entre los murcianos. En este sentido, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) organizaba ayer en Murcia el denominado VII Curso Universitario de Especialización sobre Tipologías de piratería en Internet, Aspectos Jurídicos-Penales y Metodología de Investigación.

Esta formación tenía lugar en el instituto Claudio Galeno, y al acto de apertura asistió el jefe superior de la Policía Nacional en la Región, Cirilo Durán. Según explicaron los organizadores, hacer el curso está más que justificado. Y es que la Región de Murcia es la cuarta comunidad de España con mayor incidencia de la piratería digital, solo por detrás de Andalucía, de Madrid y de Cataluña.

Lo dijo el director del Departamento de Seguridad, Investigación y Prevención del Fraude de Promusicae-Agedi, José Luis Pérez Quintero. Desde su punto de vista, si en algo ha descendido la piratería digital es por la ley. Las penalizaciones que contempla la norma, no osbtante, no frenan a la gente, especialmente a los murcianos. Y quien se baja una canción o una película, apostillan los expertos, no se da muchas veces cuenta de que su acción pone en peligro el empleo de alguien.

Un 30% del consumo de cine y series en la Red de Redes es pirata, una cifra que, en el caso de la música, baja al 22%.

Un centenar de agentes asistieron ayer al curso, donde recibieron «formación de primer nivel, impartida por magistrados, fiscales, peritos y compañeros del Consejo General del Poder Judicial», detallan desde el sindicato.



«Desidia y precariedad»

La secretaria general del SUP, Mónica Gracia, lamentó «la desidia» de la que, a su juicio, hace gala la Dirección General de la Policía a la hora de formar a sus agentes en «nuevos modelos delincuenciales». Asegura que son asociaciones como la suya las que organizan la formación de los policías, ya que el Ministerio «no los está formando». «Todos sabemos qué hacer con un carterista, pero no estamos siendo pioneros en Internet», hizo hincapié Gracia.

Asimismo, aprovechó para pedir «que de una vez se invierta en seguridad para la Policía Nacional», a la hora de renovar armas de fuego, por ejemplo. Y hay «precariedad, no hay efectivos para dar un servicio de calidad».