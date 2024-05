Tropas y Legiones deciden entre la continuidad o virar hacia directivos históricos

Dar continuidad al proyecto que empezó hace ocho años José Antonio Meca al frente de la Federación de Tropas y Legiones de las Fiestas de Carthagineses y Romanos o virar hacia la política de directivos históricos que vuelven a postularse como máximos representantes de órganos festeros. Es la dicotomía que tendrán los presidentes de los bandos púnico y romano en las elecciones que antes de que acabe el año deben llevarse a cabo para renovar la presidencia del máximo órgano festero. Eduardo Conesa, actual vicepresidente ejecutivo de la Federación; Ramón Jeréz, quien fuera sufeta carthaginés durante ocho años entre 2006 y 2014; y Toñi Moreno, lideresa del Senado Romano de 2008 a 2011, son los candidatos oficiales.

Desde el entorno festero no descartan que haya más candidatos a los comicios, que se deben celebrar en noviembre aunque todo apunta a que finalmente se llevarán a cabo en diciembre. «Siempre hay nombres que aparecen a última hora solo por seguir en el candelero, pero los tres oficiales van a ser los que se disputen la presidencia», indican. Tampoco se descarta que pueda producirse una unión de candidaturas entre los ya anunciados para generar un proyecto con más apoyos. De hecho, fuentes festeras señalan que tanto Moreno como Jerez valoraron una apuesta conjunta que, finalmente, no se ha producido.

Lo que queda claro es que la Federación tendrá nuevo presidente antes de que acabe el año, ya que el actual, José Antonio Meca, no será candidato a la reelección. Y es que, él mismo ya había anunciado que su mandato al frente de Tropas y Legiones sería de máximo ocho años, los cuales se cumplen este mismo año. No obstante, su proyecto cuenta con la candidatura de Eduardo Conesa, su actual vicepresidente ejecutivo, que tiene una línea continuista. De hecho, no se descarta que el propio Meca esté en la directiva de Conesa si finalmente sale elegido. Durante la dirección del actual presidente se han logrado grandes avances festeros, como, entre otros, la consecución de la declaración de Interés Turístico Internacional para las Fiestas, que se tramitó durante años pero se concedió en el primer año de Meca como presidente; la creación de la figura de municipio invitado, desde el que parte el fuego sagrado, como una llama olímpica, hasta llegar a Cartagena en el día de inicio de los festejos; o tomar el mando del acto de la Batalla para organizarla desde el máximo órgano festero y no desde el Senado, como ha ocurrido tradicionalmente.

No obstante, otros muchos han quedado en el tintero, como el anunciado cambio de ubicación del Campamento festero, del que apenas se sabe nada pese a que debía ser una realidad este mismo año; conseguir mayor implicación de la ciudad en las Fiestas; o dar mayor promoción a las mismas, sobre todo, en la propia Región.

Las otras opciones en las urnas podrán retomar estas cuentas pendientes o apostar por proyectos personales y de nuevo cuño. En los próximos meses se irán conformando las candidaturas con nombres y cargos, aunque fuentes del entorno festero ya han avanzado que los equipos conformados por Ramón Jerez y Toñi Moreno aúnan la sabia de festeros históricos con el empuje de jóvenes carthagineses y romanos que deben aportar ese ímpetu que parece haber perdido fuelle en los últimos años.

Campaña electoral Las Fiestas serán un caladero de votos

El mandato de José Antonio Meca al frente de la Federación de Tropas y Legiones de las Fiestas de Carthagineses y Romanos finalizará tras las elecciones previstas para el mes de noviembre, lo que le deja una edición más de los festejos para continuar su proyecto. Una nueva edición que será el caladero de votos de los tres aspirantes que tendrán, en el Campamento festero, a los presidentes de las tropas y las legiones que serán, finalmente, los que voten en los comicios. Fuentes festeras auguran reuniones improvisadas en los cuarteles para captar apoyos.