La Movilidad sigue su hoja de ruta en Cartagena pese a las protestas de los colectivos

La Mesa de la Movilidad del Ayuntamiento se reunió la tarde del lunes siguiendo su hoja de ruta pese a la no presencia de colectivos sociales del sector y los grupos de la oposición que habían anunciado su decisión de no acudir al encuentro por lo que consideran «falta de participación real» con el Gobierno local. No obstante, el Ejecutivo municipal siguió adelante con la cita al haber sido convocados hasta 18 instituciones y colectivos diferentes -cuatro de ellos son las asociaciones ciudadanas de movilidad que no asistieron y los tres grupos de la oposición- y un total de 35 representantes.

La mesa estuvo coordinada por el concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Llorca, y la edil de Ciudad Sostenible y Proyectos Europeos, Cristina Mora, quienes coincidieron en afirmar que la reunión convocada se ha confirmado como «el espacio para exponer proyectos, intercambiar ideas y analizar los márgenes de mejora», señalaron fuentes municipales en clara alusión a la ausencia de los colectivos y la oposición.

El Ayuntamiento sostiene que estas reuniones son «el foro donde exponer los proyectos e intercambiar ideas»

En una nota, el Gobierno local destacó las aportaciones de la Autoridad Portuaria sobre el avance de sus proyectos de movilidad para conectar ambos extremos del puerto. También las de Navantia sobre las mejoras introducidas en Espacio Algameca, que han multiplicado por cuatro la movilidad sostenible de los trabajadores; y de la ONCE, cuya directora Gema Pozo, felicitó a todos los colectivos de la discapacidad y la movilidad por el Premio Reina Letizia del Real Patronato de la Discapacidad.

Los responsables municipales lamentaron la ausencia de los colectivos y la oposición y mostraron su confianza en que regresen a este foro. Desde las asociaciones de movilidad, como ya publicó el sábado La Opinión, reclaman una reunión con los concejales del área y disponer de un espacio en las mesas para hablar de sus proyectos, ya que hasta ahora solo se les ha permitido hablar de los mismos en el turno de ruegos y preguntas.