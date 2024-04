Joaquín Barberá, de Plena Inclusión, hijo adoptivo de la ciudad

El presidente de Plena Inclusión de la Región, Joaquín Barberá, quien fuera impulsor de ASTUS y del proyecto La Resi, recibirá el título de Hijo Adoptivo de Cartagena. Así lo ha decretado el Gobierno local, a propuesta de la asociación benéfica Cartagena por la Caridad, en reconocimiento a «los servicios prestados con amor y dedicación a la ciudad y al colectivo de personas con discapacidad», durante 44 años.

La alcaldesa Noelia Arroyo comunicó la decisión tomada en un encuentro en el Palacio Consistorial a Barberá, de 77 años, que no pudo evitar emocionarse. «Es la distinción más grande que puede tener un cartagenero en vida», dijo. «Tenía la obligación de hacer lo que he hecho», indicó, añadiendo que «si hasta ahora estaba obligado por mi familia y por Cartagena, ahora me siento, quizá con menos fuerzas, pero más obligado».

La regidora, por su parte, ensalzó el valor humano y el compromiso del futuro Hijo Adoptivo de Cartagena, remarcando que «es una persona querida, muy querida en Cartagena, en la Región de Murcia y en el ámbito nacional por su entrega, amor y compromiso con las personas con discapacidad».

Destacó, asimismo, que es un «colaborador exigente», ya que para la regidora es un hombre que «reivindica con firmeza, pero al mismo tiempo colabora, coopera y participa de todas las decisiones».

En opinión de la alcaldesa, el mejor resultado de la obra de Joaquín Barberá «es ir a uno de los centros y ver lo que le quieren sus compañeros, las familias y el cariño con el que le tratan las personas con necesidades especiales».