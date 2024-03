María Teresa Cervantes entrega parte de su legado al Archivo Municipal

«Documentos personales, fotografías, dibujos, libros de mi biblioteca personal, algunos dedicados por María Cegarra y un cuantioso fondo de mis ediciones poéticas he querido donar al Ayuntamiento de Cartagena, al que agradezco su generosidad al admitir esta donación, para que así custodien, protejan y difundan estos fondos que son parte de mi memoria. No sabéis el peso que me habéis quitado de encima». Así iniciaba la poeta de Cartagena, María Teresa Cervantes, el acto de entrega de parte de su legado al Archivo Municipal de Cartagena, en el que estuvo acompañada por la alcaldesa, Noelia Arroyo.

Entre los documentos que María Teresa Cervantes ha donado al Ayuntamiento de Cartagena se encuentra su archivo personal, donde se puede destacar la correspondencia epistolar que mantuvo con destacados poetas y escritores, como Gerardo Diego, Antonio Buero Vallejo, Baltasar Porcel, Carmen Conde, María Cegarra y José María Alvarez, entre otros; así como personalidades de la cultura cartagenera como Vicente Ros, Asensio Sáez, Nicomedes Gómez, Angel Roca y los cronistas Federico Casal, Eduardo Cañabate e lsidoro Valverde.

Dentro de su archivo personal también se encuentran manuscritos de sus obras literarias, diarios y fotografías de gran interés. Otro aspecto a tener en cuenta del fondo María Teresa Cervantes es la colección de pinturas, donde destacan diferentes obras de Wssel de Guimbarda, Ramón Alonso Luzzy, Enrique Gabriel Navarro o Vicente Ros.

Esta entrega es un añadido a la que ya hizo en 2016 con gran parte de la obra, cuadros y recuerdos de la escritora, entre los que entregó más de cuatro mil ejemplares de libros de su biblioteca personal. Ocho años después culmina la donación de su legado, en el que se encuentran también más de 1.500 fotografías de la poeta que ha escrito 35 libros.