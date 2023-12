Gonzalo López Pretel (Cartagena, 1970) es uno de los artífices del pacto que ha llevado a su partido, Vox, al Gobierno local tras pactar con el PP.

El Gobierno en minoría del PP ha durado cuatro meses y medio. ¿Por qué un pacto ahora y no tras las elecciones?

Pues por decisión única y exclusivamente de la alcaldesa y de su equipo de Gobierno. En nuestra primera visita ya ofrecimos formar un Ejecutivo juntos. Entendíamos que era lo natural, por las matemáticas y por las opciones políticas que había. Lo natural es que el PP buscara en nosotros el aliado fiable y más parecido a sus postulados políticos. Pero no aceptaron. Ahora, entiendo, que han comprendido que necesitan un aliado y que no es bueno para la ciudad, ni para ellos, estar cuatro años de mandato buscando los votos necesarios en diferentes sitios para aprobar cuestiones tan importantes como los presupuestos, el plan general o las ordenanzas fiscales. Porque al final, lógicamente, para poder negociar en minoría tienes que ir cediendo y hacerlo a lo mejor con cosas o caminos que te apartan del objetivo que tengas marcado.

Dijo la alcaldesa que Vox era el único partido que no la había chantajeado, pero le pusieron sobre la mesa que si no pactaba la bloquearían…

No, es así. Dijimos que las ordenanzas fiscales que propusieron nos gustaban porque estamos de acuerdo en la congelación de los impuestos, aunque se podía profundizar más. Lo que le ofrecimos fue no estar dando bandazos negociando con todos los partidos y lo hicimos en un pleno, con audiencia pública. El PP negoció con el PSOE la organización de los grupos políticos, los coordinadores generales y los sueldos no sabemos a cambio de qué.

¿El pacto vino trabajado de administraciones más altas?

El conocimiento real de las necesidades de la ciudad lo tenemos aquí, en Vox Cartagena. Otra cosa es que también tengamos estructuras, sobre todo técnicas y políticas, que nos ayudaran a darle forma y estructura a ese pacto, pero no hemos estado tutelados.

Forman parte del Gobierno local. ¿En qué no pueden fallar esta legislatura?

Queremos llegar al pleno empleo en Cartagena. Creo que es fundamental. Y se puede conseguir por diferentes vías que tenemos la ventaja de tener aquí, como es el sector turístico y la hostelería, que nos pueden dar mucha parte del empleo. Pero también el sector industrial y el Valle de Escombreras pueden seguir creciendo. Y el sector primario, el campo de Cartagena, es una potencia... Además, ahora, como estamos trabajando a través del pacto, también está el fomento del sector militar. Hace pocos días se entregó el submarino S-81 y eso puede servir como bandera de enganche para que otras empresas y administraciones vean que ese sector es fundamental. Tampoco podemos fallar en ser receptores de nuevos ciudadanos. Se les puede llamar nómadas digitales o cualquier persona que pueda decidir su ubicación de trabajo independientemente de dónde esté localizada su sede central. Tenemos que poner los medios, las estructuras y las comodidades para que mucha de esa gente pueda decidir vivir en Cartagena. Como concejal de Litoral también voy a hacer todo lo posible para desarrollar el proyecto La Manga 365 y mirar a La Azohía e Isla Plana, para que no sean solo destinos turísticos, sino también de residencia.

¿Cómo valora la forma de actuar de la oposición?

Veo que están un poco desorientados. Están intentando a ver qué espacio ocupan ellos mismos dentro de la oposición. Es evidente en las votaciones de los plenos, en los posicionamientos, en las mociones y en las discusiones entre ellos en los propios debates. Es muy sencilla la labor que están haciendo. Cuatro fotos, esto está mal y punto.

Vox dobló sus concejales en las pasadas elecciones, pasando de 2 a 4. ¿Cómo valora ese apoyo de los ciudadanos?

Hay un dato fundamental. En el 2019, en las elecciones generales, Vox ganó en Cartagena. En las de este año, el 63% de la gente votó la opción PP-Vox. Sin embargo, en las municipales, aquí existe un partido localista. Creo que nuestro aumento de concejales de Vox ha frenado muchas expectativas que tenía MC. Me cruzo todos los días gente por la calle que dice ser votante de MC en Cartagena, pero defensor y votante de Vox en las nacionales. Nuestra labor es hacerle ver a las personas que son de Vox que la mejor opción en la ciudad es también votar a Vox. Estamos en el Gobierno y podemos influir en las políticas. Encima tenemos presencia en el Ejecutivo regional. Las opciones localistas, al contrario de lo que se cree, aíslan la ciudad. Nuestro crecimiento ha venido porque se entiende nuestro mensaje. El cartagenero es español, sin duda. Y al cartagenero sí le importa la Ley de Amnistía, las cesiones ante los independentistas, y conseguir buenas cosas en Cartagena sin trasladar una imagen histriónica o una imagen de corto alcance.

¿Entiende las críticas que reciben por su postura en algunos asuntos como el Mar Menor o la violencia contra la mujer?

Si alguien escucha de verdad, limpio de ideología, sin los filtros y prejuicios, nuestros posicionamientos, lo entenderá. En el tema de la violencia intrafamiliar tenemos que hacer pedagogía. Si alguien escucha bien nuestras posiciones en favor de la mujer, con el endurecimiento de penas para los violadores, con la oposición frontal contra la ley del ‘sí es sí’, contra el adoctrinamiento en las aulas, tendríamos mucha más aceptación. Puede haber gente que vea disparatadas las cosas que decimos, pero otras muchas, y cada vez más, valoran que seamos tan claros y tan firmes en nuestras posiciones. Sé que vamos a tener la oposición del ciudadano en algunas cosas, pero tengo que intentar que les llegue el mensaje para que esa oposición cambie. Hace poco llevó el PSOE al pleno una moción que hablaba sobre el acoso a sus sedes y se lo agradecí porque nos permitió explicar cómo no vamos a estar en contra de la violencia contra las instituciones si estamos frontalmente en contra de que se amnistíe a los que cometen esos delitos. Estamos tan en contra que vamos a la sede del partido que les da impunidad a decírselo. Todas las veces que nos traigan una moción sobre la violencia contra la mujer, yo podré decir que cada vez hay más muertas y más millones en Igualdad. ¿No será que nos interesa que haya muertos para poder subir el presupuesto? ¿No será que hay gente que vive de eso? Entonces, cuantas más veces me pregunten, mejor; más podré explicarlo. Y alguien lo escuchará y pensará: pues tiene razón, yo no había caído en eso.