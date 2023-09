Siete pasos de peatones ubicados entre la Alameda de San Antón y el Paseo Alfonso XIII esperan ser pintados y la colocación de semáforos para poder abrir. Es la situación que tiene sobre la mesa el Gobierno local, que inició la obra en la legislatura pasada y que lleva meses esperando su finalización.

Fuentes municipales indicaron que se ha finalizado la obra civil de todos ellos, ejecutando los rebajes de bordillo en calzada y pavimentando los pasos con material táctil. También se han realizado los basamentos para la instalación de los semáforos, así como la obra de canalización necesaria para su interconexión con la red existente.

Las mismas fuentes reconocieron que los pasos de peatones anteriores se encuentran pendientes de la instalación de los báculos y columnas de semáforos, aunque precisaron que esta actuación está prevista para finales de la próxima semana. Su cableado y puesta en marcha, se irá completando conforme se disponga de los puntos de suministro solicitados a Iberdrola.

Críticas de la oposición

No obstante, en MC Cartagena, su concejal Juan José López teme que el Gobierno local “no calculara bien el presupuesto para instalar los semáforos y por eso siguen cerrados”. El edil afirma que existen quejas vecinales debido a esta situación, que está generando un problema de seguridad y circulación coincidiendo con el comienzo del nuevo curso escolar y el inicio de las Fiestas de Carthagineses y Romanos.

Según López, “cinco meses después de empezar las obras nos encontramos que está a trozos, con los rebajes hechos sin colocar los semáforos ni los pasos de peatones que fueron anunciados para mejorar la seguridad y la movilidad”.

Por ello, el edil hace especial hincapié en que “nos tememos que no calcularon bien el presupuesto para comenzar y terminar la obra al completo, incluyendo la colocación de unos semáforos de los que actualmente no disponen, y de ahí que no puedan retirar los vallados para abrir los pasos”.

López finaliza indicando que “a pocos días del inicio del curso escolar, con las fiestas próximas y la temporada futbolística en marcha, preguntaremos al Gobierno cuáles son los motivos de esta parálisis que pone en riesgo a los ciudadanos en esta zona tan transitada”.