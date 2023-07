Tras no obtener el resultado esperado en las pasadas elecciones, el carismático José López dejó la primera línea de la política dejando un hueco en su partido, Movimiento Ciudadano, que ahora ha ocupado el que ha sido su número dos durante muchos años, Jesús Giménez Gallo (Cartagena, 1978). Como nuevo secretario general y portavoz quiere respetar los valores que han hecho grande al partido y darle un nuevo impulso, haciéndose valer de su bagaje como abogado y su extenso conocimiento del municipio.

¿Cómo afronta esta nueva etapa al frente de MC?

La afronto con la ilusión de conseguir que el proyecto siga el buen rumbo que ya tiene y con la responsabilidad de estar a la altura de lo que ha querido el partido, que sea yo el que lo abandere.

José López dijo en muchas ocasiones que lograría mayoría absoluta, ¿qué ha fallado?

Evidentemente hay una gran discrepancia entre lo que manifestaba Pepe y lo que resultó de las urnas. Pero hay que poner las cosas en su debido contexto. Cuando Pepe hablaba de mayoría absoluta, se refería a un objetivo ideal, que podía corresponder al buen trabajo que han desempeñado todos los que integran MC. Sin embargo, nuestro objetivo real era el de ser la lista más votada y ganar las elecciones. Lo cierto es que finalmente quedamos alejados de lograr esos 14 concejales, aunque no tanto de ganar las elecciones. El PP consiguió 10, dos más que nosotros. En cualquier otro momento habría sido un exitazo tremendo ese resultado, pero como veníamos de ganar las elecciones en 2019 no lo ha sido.

¿Qué cree que deberían analizar de esos resultados?

Hay que analizar qué ha pasado, partiendo de las bases de que ha habido un tsunami ‘antisanchismo’ a nivel nacional, que ha favorecido al PP; de que desde el Gobierno es más fácil hacer propaganda y llegar a las elecciones en buena situación; y de que nosotros, y particularmente Pepe, lejos de tener un apoyo mediático, hemos sufrido una persecución durante años por parte de algunos medios de comunicación. En esa tesitura, los resultados han sido buenos, pero no satisfactorios.

¿Va a cambiar MC ahora que se ha marchado José López?

MC no va a perder ningún valor, lucha, principio, reivindicación ni ninguno de los espacios en los que ha estado hasta ahora. Aspiramos a mantener todo eso y, además, dar un paso al frente a nivel institucional ocupando todos los espacios que nos corresponden por representatividad. A día de hoy está en la mano de Noelia Arroyo si quiere aceptarlo y designarnos como representantes en los organismos que tiene que designar el Ayuntamiento, quiere quedárselos para ella o quiere dárselos a otras formaciones minoritarias.

Noelia Arroyo gobierna en minoría y ahora que no está José López, con el que no tenía la mejor relación, ¿va a ser este nuevo MC más colaborativo?

Creo que Pepe ha sido un pretexto o una excusa del PP para no relacionarse con MC hasta ahora. Siendo él alcalde aprobó los Presupuestos de 2018 con enmiendas trabajadas y el apoyo del PSOE, Ciudadanos y el propio PP. Nosotros tendimos la mano al Gobierno desde el primer día tras la investidura. Ante ello, la gente comenta: «Mira cómo ha cambiado Jesús», pues antes, la sensación que tenían era que MC estaba «más tirado al monte», quizás. Pues resulta que no, los que están ‘tirados al monte’ son los del PP, que han sacado ahora cuatro coordinadores y los asesores y a MC no lo han sentado en la mesa para negociar. Son ellos los que, de forma clandestina, han decidido pactar con alguien unos repartos incongruentes y disparatados del personal.

¿Considera que con la marcha de López el partido ha perdido o ganado potenciales votantes?

Yo estoy seguro de que Pepe era el mejor candidato a la Alcaldía y de que era la persona a la que más cartageneros votaban por sus condiciones y cualidades personales. Si MC se identifica con algo es con Pepe. Dicho eso, creo que el equipo que queda al frente de MC es lo suficientemente bueno y válido como para ocupar ese espacio que deja. Pero decir que no deja un espacio no solo sería irrespetuoso con su persona, sería no tener ojos en la cara. Pepe ha sido y es el líder carismático del cartagenerismo y puede que deje huérfanos a algunos simpatizantes, pero pueden estar tranquilos porque los que estamos vamos a ocupar ese espacio. Aunque eso sí, de una forma más coral porque ninguno somos Pepe, ni queremos ser Pepe, pues él sigue siendo un activo del partido y del cartagenerismo.

¿Cuáles son sus expectativas de futuro? ¿Se ve como alcalde?

Ahora mismo no, porque hay que ser realistas. En estos momentos me veo como portavoz del partido que lidera la oposición y, por ello, líder de la oposición, porque es la situación en la que hemos acabado. Ahora mismo mi responsabilidad es trabajar por que las cosas funcionen bien en el Ayuntamiento y si dentro de cuatro años acabo siendo candidato, o sea quien sea el candidato de MC, quiero que sea el alcalde o alcaldesa de Cartagena.