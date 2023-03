El Consejo de Administración de la Sociedad Casco Antiguo aprobó el pasado enero la adquisición de seis parcelas en el barrio de Los Mateos, tras la gasolinera, para la construcción de 40 viviendas destinadas a alquiler social y para su posible uso por parte de estudiantes. Una operación que hizo saltar las alarmas a MC, que duda de que sea rentable para el municipio, ya que supondría dejar una «deuda millonaria al Consistorio».

El Ayuntamiento informó de que la compra de los terrenos requiere de una inversión de 637.279 euros. La formación cartagenerista la cifró en 800.000, que sumado al precio que costará edificar las viviendas ascendería a un total de unos cuatro millones de euros. «Un gasto doble» cuya financiación es una incógnita para MC y que su portavoz adjunto, Jesús Giménez Gallo, ha calificado de «nuevo pelotazo urbanístico».

El partido liderado por José López solicitó en el Pleno de enero la celebración de un nuevo Consejo de Administración para que se le facilitara el plan de viabilidad económica-financiera del proyecto y que le informaran sobre el estado físico, urbanístico y medioambiental de las parcelas. MC denunciaba que la reunión en la que se aprobó la compra «fue convocada con 48 horas de antelación» y que no se le habían facilitado ninguno de estos documentos. Existían entonces dudas entre la formación sobre la ubicación, la forma en que había llegado la oferta, la existencia de alternativas a esta elección y la financiación de la construcción. La formación cartagenerista también critica que la compra se hizo a una empresa de Pozo Estrecho, ciudad natal de la vicealcaldesa, Ana Belén Castejón, «que no ha sido capaz de construir en años».

La moción de MC presentada en el Pleno fue aprobada, pero hasta el momento no se ha celebrado dicha reunión, según critica la formación cartagenerista. Desde el Ayuntamiento han asegurado que ésta se convocará, previsiblemente, la semana que viene , y en ella aportarán toda la documentación solicitada. En cuanto a las dudas medioambientales, han afirmado que cuentan con un informe de la Universidad Politécnica de Cartagena que confirma que los terrenos no están contaminados, pues el suelo «jamás soportó ningún tipo de explotación industrial sobre él».

En cuanto a la financiación, el Ayuntamiento ha explicado que se ha presentado el plan de viabilidad económico-financiera a los fondos Next Generation. Estas ayudas permiten obtener un máximo de 700 euros por metro cuadrado de superficie útil construida, con un máximo de 50.000 euros por piso, es decir, dos millones de euros sobre los cuatro que costaría el proyecto. «De momento no está decidido sacar un préstamo, porque solo se ha autorizado la compra del suelo y presentando el plan a los fondos. Cuando veamos lo que nos dan decidiremos si hace falta o no más dinero, a lo mejor lo puede hacer el Ayuntamiento sin necesidad de nada», ha explicado un portavoz municipal.

El objetivo del Gobierno, según aseguró la vicealcaldesa, Ana Belén Castejón, es iniciar las obras «antes de que acabe esta legislatura para que estén a disposición del municipio antes de 2026» .