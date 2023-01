El asentamiento chabolista ubicado en las inmediaciones del paraje de Los Méndez, a escasos metros de la diputación cartagenera de La Magdalena, sigue creciendo cada mes pese a la indignación vecinal. Cada vez son más las familias que se instalan ahí, en viviendas fabricadas con chapas, maderas, restos de aluminio y paneles sandwich, rodeadas de suciedad. Lo mismo sucede en la Casa del Pino, situada cerca, otro suburbio formado por dos chabolas, una autocaravana y dos casas prefabricadas.

Ambos asentamientos tienen denuncias por parte del Ayuntamiento de Cartagena y de la Policía Local e incluso la Concejalía de Urbanismo ha abierto varios expedientes sancionadores en la zona. En junio de 2021 el Ayuntamiento ordenó, sin éxito, la suspensión inmediata de las actuaciones que se estaban realizando, declaró la imposibilidad de legalización de los actos de edificación y ordenó que, en el plazo de un mes, se demoliera la obra ilegal realizada.

Durante dos años la Administración local ha realizado varias inspecciones, pero todo está siendo muy difícil porque a los infractores no es posible notificarles y hay que recurrir a los edictos en el tablón del Ayuntamiento, aseguran desde el Consistorio. Además, el propietario del solar en el que se ubican las chabolas ha presentado un recurso contencioso administrativo, pues alega «incapacidad para poder desmontarlo», de modo que no se puede desalojar hasta que no quede resuelto.

Los vecinos aseguran estar preocupados por los menores que viven en el asentamiento «en condiciones precarias»

A pesar de todo, los vecinos aseguran no estar molestos con la gente que vive ahí. «No hemos percibido un aumento de la delincuencia significativo desde que se establecieron. Salvo un par de actos vandálicos que se produjeron, que tampoco tenemos la certeza de si han sido ellos, nada reseñable. Al menos por ahora, no sabemos si esa gente delinque en otros lugares o si lo hará aquí en un futuro», asegura a La Opinión un ciudadano de la zona que ha preferido mantenerse en el anonimato.

Sin embargo, los vecinos sí afirman estar preocupados por la gran cantidad de menores que habita en este poblado, a su juicio, en condiciones insalubres. De hecho, según ha relatado la fuente consultada, hace unos tres meses varios trabajadores de Servicios Sociales fueron al paraje de Los Méndez para tratar de atender a los menores que ahí habitan, pero no los dejaron pasar. Según cuenta, los que viven en este suburbio «apenas se relacionan con los del exterior y se aíslan con un vallado metálico que colocaron y un muro hecho con bloques de unos tres metros de alto». El asentamiento también está poblado por una gran cantidad de animales, como gallinas, cabras y hasta un poni.

Según ha informado la Policía Local, que en muchas ocasiones vigilia la zona, así como agentes de la Guardia Civil, se trata de familias que provienen de barrios de Cartagena, como Los Barreros o Los Dolores.

La Asociación de Vecinos de La Magdalena afirma haber denunciado el caso en varias ocasiones sin haber obtenido respuesta alguna hasta ahora por parte del Ayuntamiento. Durante los últimos dos años han remitido escritos a la Concejalía de Urbanismo, a la Servicios Sociales y la de Seguridad Ciudadana pidiendo explicaciones sobre la legalidad del asentamiento y exigiendo que tomaran cartas en el asunto. Incluso notificaron a la misma alcaldesa, Noelia Arroyo, sin éxito hasta la fecha.

Las raíces de este asentamiento chabolista tuvieron lugar en el caserío de La Casa del Pino cuando el propietario, un vecino de la diputación, comenzó a alquilar por secciones la vivienda tradicional que se ubica en la zona. Hace cinco años, en el bancal de la finca anexa se colocó una casa prefabricada. Hace tres años se le sumó una caravana, hace un año y medio se comenzaron a construir dos chabolas con palés, madera, chapas y plásticos. La influencia de este asentamiento se extendió al paraje de Los Méndez en marzo de 2020, desde entonces la construcción de viviendas no ha cesado.

En el asentamiento de la Casa del Pino, que es el más próximo a La Magdalena, se sumó recientemente, una nueva casa móvil. En este paraje se pueden ver aparcados coches de gama media y alta y durante los fines de semana, del mismo modo que ocurre en Los Méndez, la población aumenta «en gran medida», asegura un vecino. Se trata de unas cinco o seis parejas jóvenes españolas y extranjeras, en algunos casos, con buenos trabajos, que apenas se relacionan con el pueblo.