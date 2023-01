La Fiscalía General del Estado se ha hecho cargo de la investigación sobre presuntos contratos amañados por parte de la Autoridad Portuaria de Cartagena (APC), según ha hecho saber la Fiscalía Superior de la Región de Murcia.

Cabe recordar que fue, precisamente, la Fiscalía Superior de la Región de Murcia la que abrió la investigación tras una denuncia presentada por UGT y CCOO.

La Autoridad Portuaria encarga dos auditorías

Pese a las presiones políticas y sociales que ha soportado durante los últimos días la presidenta de la Autoridad Portuaria, Yolanda Muñoz, tras ser señalada por la Fiscalía Anticorrupción de Murcia por indicios de prevaricación y tráfico de influencias, esta seguirá al frente de su cargo. Así lo confirmó tras la celebración del Consejo de Administración que tuvo lugar durante la mañana de este lunes, donde también informó sobre las las medidas que se han aprobado en el seno del Consejo, “con el fin de colaborar con la justicia y con la investigación del asunto, para poder esclarecerlo todo”.

De esta forma, la entidad portuaria va a encargar a la intervención general del Estado para que lleve a cabo una auditoría interna de los contratos de personal y de servicios que son objeto de investigación. Por otro lado, también dio cuenta la presidenta de que va a encargar paralelamente, “para mayor celeridad y agilidad”, una auditoría externa que correrá a cargo de un experto "recomendado por Puertos del Estado u otro órgano público solvente. A este se le encomendará la labor de realizar un diagnóstico de la situación actual de los contratos en materia de personal (procedimientos, contratación, bolsa, selección, etc.), de modo que pueda emitir posteriormente un informe que permita “saber a la APC si la toma de decisiones ha sido conforme a derecho o no”, explicó Muñoz. De este resultado, que "que podría demorarse unos dos o tres meses, se dará cuenta de forma inmediata al Consejo y al órgano judicial pertinente", afirmó.

Respecto a la denuncia, la presidenta de la APC afirma que hasta el momento no se le ha notificado por ninguna vía oficial, y que “cuando tenga la oportunidad de explicarse, todo se va a aclarar”. Asimismo, Muñoz quiso dejar claro que “todos los procedimientos de contratación que ha realizado la APC, las realiza conforme a la ley, con la supervisión de los servicios jurídicos y con la tutela de la Abogado del Estado”.

Por su parte, el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha pedido a la presidenta “máxima transparencia y agilidad para esclarecer todo este asunto", según aseguró Muñoz, quien afirmó encontrarse "dolida en el plano personal y, sobre todo, en lo relativo al Puerto, pues es el motor económico de la Región, está en un nivel expansión y desarrollo imparables, y temas como estos, que no puedo calificar, nos lastran", lamentó.

Los sindicatos creen que Muñoz "miente"

Los sindicatos CC OO y UGT consideran que las auditorías "no son suficientes" y creen que Yolanda Muñoz "miente y tergiversa sus declaraciones". Así lo denunció quien hizo hincapié en que "es la Fiscalía la que acusa en el Juzgado, que no nosotros, y eso quiere decir que hay materias que no son legales, aunque luego sea un juez el que decida".

Durante la celebración del Consejo de Administración también se aprobó una prórroga en la Concesión del Club de Regatas, mientras que el que figuraba como el segundo punto del día, una nueva modificación del organigrama, "se retiró por segunda vez, pues la representación del Estado anunció previamente que iba a votar en contra", según aseguró el delegado de CC OO y representante también del Comité de Empresa de la APC, Diego Zaplana. El sindicato también ha mostrado su rechazo a esta modificación, pues entienden que, "además de no cumplir con el estatuto de los trabajadores en el proceso de consulta, también parece ser que obedece a represalias y motivos que no están justificados", destacó Zaplana.

"Con esta señora tenemos el récord de modificaciones de organigramas. Antes se modificaban cada uno o dos años, con ella llevamos dos y un tercer intento en cosa de un año", subrayó.

Podemos exige una comisión de investigación en la Asamblea

El secretario de Comunicación de Podemos, Víctor Egío, ha anunciado este lunes que la formación morada va a registrar en la Asamblea Regional la petición de creación de una comisión de investigación sobre el presunto amaño de contratos en el Puerto de Cartagena, en la que se escuche a los representantes del comité de empresa que formularon las denuncias, los altos cargos investigados y los gerentes de las empresas bajo sospecha. "Si López Miras y el PP no tienen nada que esconder, no pueden oponerse. Una de las potestades de la Asamblea es ejercer esa función esencial de control", ha dicho.