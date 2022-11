El Ayuntamiento de Cartagena ha puesto en marcha un proyecto para tratar de dar respuesta a la inmensa demanda de viviendas que hay por parte de los nuevos alumnos de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT). Actualmente muchos de ellos se ven forzados a buscar un hogar fuera del municipio ante la poca oferta que hay. Por ello, el Consistorio ha decidido que de cara a 2023 van a adquirir suelos “cerca del centro, en barrios como La Concepción, Santa Lucía o Los Mateos, que estén cercanos a los campus y a las estaciones de tren y autobús”, para edificar las viviendas, según afirmaron fuentes de la Concejalía de Urbanismo consultadas por La Opinión.

La iniciativa se enmarca dentro de un proyecto europeo en el que el Consistorio podrá conseguir, a través de la Comunidad, subvenciones a fondo perdido de entre 50.000 y 60.000 euros por vivienda, siempre que sean para jóvenes, eficientes energéticamente y que no tengan más de 70 m2, según detallan las fuentes consultadas. “Siempre y cuando el Ayuntamiento refleje en su proyecto las condiciones anteriormente expuestas, se nos concederá el suelo con total seguridad”, añaden.

Para llevar a cabo la compra de estos terrenos la Concejalía de Urbanismo ha destinado una partida de 200.000 euros, que será transferida a la Sociedad Casco Antiguo. “Esta cantidad inicial no supone que el Ayuntamiento no pueda adquirir suelos que superen ese valor”, pues, según explican las fuentes consultadas, “esta cuantía se destinaría a pagar un primer plazo”.

El Ayuntamiento también tiene la intención de vender terrenos que tienen en su propiedad en barrios y “sobre todo” diputaciones “a precios asequibles, para incentivar que la construcción en esas zonas”. De este movimiento el Consistorio sacará un rédito de más de 3,4 millones de euros, según aseguró la vicealcaldesa y concejal de Urbanismo y Patrimonio Arqueológico, Ana Belén Castejón. “Estamos detectando que los promotores sí construyen en la ciudad y los barrios, pero no tanto en los pueblos. Por ello, vamos a intentar movilizar suelo para hacerlo atractivo y no muy caro, para intentar ampliar la demanda de estas zonas y que la población no se concentre solo en la ciudad y los barrios, y para que no se marchen a otras localidades donde sí se está construyendo nueva vivienda, como Torre Pacheco y Fuente Álamo”, detallan desde Urbanismo.

El mayor presupuesto de la historia para Patrimonio

El área de Urbanismo, Patrimonio Arqueológico y Medio Ambiente contará en 2023 con un presupuesto de 16 millones de euros. Con 5,4 millones de euros, Patrimonio Arqueológico cuenta para el año que viene “con la mayor inversión de la historia del Ayuntamiento”, en palabras de Castejón.

De esta cuantía, Patrimonio ha traspasado 2,2 millones de euros a la Sociedad Casco Antiguo, con los que se llevará a cabo la excavación de las calles Morería Baja y Cantarerías y de la parcela 14 de Cerro del Molinete. En cuanto al Fuerte de Despeñaperros, cuenta con una inversión para 2023 de 170.000 euros, mientras que a la musealización de la Casa Isaac Peral se destinarán 250.000 euros. Además, se está gestionando la tramitación anticipada de la recuperación del Anfiteatro, que tiene un presupuesto propio de 500.000 euros, a los que hay que sumar 750.000 euros del Gobierno de España. Todas ellas son inversiones que, “o bien están licitadas o en proceso de adjudicación”, destacó la vicealcaldesa.

El Ayuntamiento también enviará a lo largo de la próxima semana al Ministerio de Movilidad y Transporte el proyecto terminado para la siguiente fase de rehabilitación del Anfiteatro Romano, para el que el Ayuntamiento cuenta con 2 millones de euros más del Gobierno de España, y que “esperan recibir a lo largo de 2023”, aseguró Castejón.

El presupuesto también contempla el concurso de ideas de la Catedral Vieja, que ya se está celebrando y que “se resolverá, si todo marcha según lo previsto, en el primer trimestre del próximo año, lo que nos permitirá enviarlo al Ministerio, para poder recibir otros 2 millones de euros para proceder a su rehabilitación”. A esto hay que añadir las obras del molino de viento de El Algar, que ya están adjudicadas por un importe de 282.545 euros, y 300.000 euros para crear un centro de visitantes en la Cueva Victoria.

Aprobación inicial del Plan General

En cuanto al área de Urbanismo, “durante el año que viene se completará toda la documentación necesaria que depende del Ayuntamiento para aprobar el nuevo Plan General de Ordenación Urbana”, para lo que se destinarán 364.000 euros, según afirmó Castejón. En 2022 se ultimó la cartografía digital, se ha licitado, adjudicado e iniciado ya el documento base para la aprobación inicial del Plan General; y, por parte de la UPCT, se ha ultimado el informe hidraulico de todo el municipio y se han presentado alegaciones a los flujos preferentes presentados por la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS).

Entre los proyectos más importantes de esta área también destaca el inicio de los trámites para la venta forzosa y la posterior subasta de los solares del centro histórico sin construir. “Para ello, contaremos con una partida presupuestaria que nos permitirá realizar los trámites administrativos que fija la Ley del Suelo”, afirmó la vicealcaldesa. Asimismo, para el próximo ejercicio se ha destinado un total de 150.000 euros a la actualización integral del Plan Especial de Ordenación del Casco Histórico (PEOCH), así como una partida suficiente para la elaboración de un Plan Especial de Sitios Históricos.