El guitarrista flamenco, Antonio Piñana, fue nombrado Hijo Predilecto de Cartagena en el Pleno celebrado este jueves en atención a su extraordinaria relevancia pública y a los honores que ha dispensado a la ciudad portuaria durante su dilatada carrera musical, constituyendo uno de los puntales de la saga familiar que recuperó, prestigió y ha mantenido vivos los cantes de nuestra tierra.

El debate del nombramiento se ha visto envuelto en la polémica cuando el portavoz de MC Cartagena, José López, insinuó un supuesto comportamiento machista del artista cartagenero. “Ni MC ni yo pensamos permanecer callados, por eso decimos: ¡Hermana yo sí te creo!”, exclamó al final de su intervención.

López también hizo hincapié en lo “triste” que supone “conceder una distinción a una persona cuyo hijo está presente en el propio Pleno (en alusión al concejal delegado de Cultura, Carlos Piñana, que no estuvo presente en la sesión). Estas fueron las razones por las cuales la formación cartagenerista se abstuvo en una votación que contó con el apoyo del Gobierno, Vox y Unidas Podemos.

Según apuntan desde el Ayuntamiento, tal y como refleja el Reglamento de Protocolo, Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Cartagena, "la retirada del título exige que exista una condena".

Tanto la alcaldesa, Noelia Arroyo, como el concejal de Cultura, David Martínez Noguera, quisieron recalcar que el nombramiento fue una propuesta realizada por Unidas Podemos, no del propio Gobierno. En cuanto a la acusación del presunto machismo, la regidora lo pasó por alto, mientras que Noguera criticó el hacer “una acusación tan grave” cuando “es usted (en referencia a José López) la única persona aquí presente que tiene varias condenas en un juzgado”.

Por su parte, la portavoz de Unidas Podemos, Leli García, explicó que su “intención como grupo municipal a la hora de hacer este homenaje, tiene que ver con el arte y la cultura, y no con cualquier otro asunto de índole personal”. En cualquier caso, quiso recalcar, que su grupo “retiraría su apoyo al nombramiento si hubiese una condena que probara estas acusaciones, pero que “tampoco van a hacer caso a rumores”. A lo que añadió que, “de momento nuestra intención fue y sigue siendo la de homenajear a una persona de Cartagena que se merece ser la figura de hijo predilecto, independientemente de que sea padre de un concejal. Los que nos movemos en el ámbito cultural así lo reconocemos, de ahí la gran lista de adhesiones de entidades y particulares que tiene su nombramiento”.

Su compañera de grupo, Aroha Nicolás, reconoció que a la hora de plantear la propuesta hubo discrepancias en el grupo: “Yo personalmente no lo veía”, afirmó. “Teniendo en cuenta la parte cultural, que yo en eso no me meto y también me da igual de quien sea padre. “Me gustaría dejar claro que, aunque no haya una condena, no es hacer caso a rumores, pero si hay algún tipo de indicio, que sea el propio Gobierno el que directamente pare el expediente y tome todas las medidas que tenga que tomar. Lo digo porque cuidado con este tipo de temas, que luego nos llevamos las manos a la cabeza”, subrayó durante su intervención.

El concejal de Infraestructuras, Diego Ortega, que también pasó por alto el presunto machismo, quiso explicar el porqué del voto positivo del Gobierno: “Todo el mundo en Cartagena, la Región y España conoce la trayectoria artística de Antonio Piñana. Los que somos aficionados al flamenco, así lo conocemos. Y entiendo que los padres no tienen culpa de quiénes son sus hijos ni los hijos tienen culpa de quiénes son sus padres”.