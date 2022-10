No hubo (ni se esperaban) sorpresas. Manuel Torres, el actual secretario general de los socialistas cartageneros, será el candidato del PSOE a la Alcaldía de la ciudad portuaria en las elecciones de mayo de 2023 tras imponerse hoy en las primarias a su único rival, el veterano militante socialista y secretario general de la Agrupación Centro-Poniente, José Ramón García. Torres ha ganado de manera contundente el proceso con el 80 por ciento de los votos, mientras que García se ha hecho solo con el 20 por ciento, según fuentes del partido, que aseguran la jornada electoral transcurrió sin incidencias reseñables en las cinco sedes electorales dispuestas para cada una de las agrupaciones. La participación alcanzó el 73,8 por cientos de los afiliados llamados a las urnas, 558 personas ejercieron su derecho al voto.

Tras conocer los resultados, Manuel Torres agradeció el apoyo recibido, y a toda la militancia "que es quien construye día a día este partido" y tuvo unas palabras para el otro candidato. "Le quiero dar las gracias por contribuir al éxito de estas primarias".

"Todos somos el PSOE de Cartagena, hoy he podido sentir, en las seis mesas electorales, el calor y alegría de que el PSOE está más vivo que nunca, hoy hemos sentado las bases para que el PSOE vuelva de una manera fuerte y unida al Ayuntamiento de Cartagena", asegura Torres, que está convencido de que José Vélez será el próximo presidente de la Comunidad "y ayudará a Cartagena a salir adelante". El líder socialista en Cartagena se siente orgulloso de la respuesta de los militantes en el proceso. "Me habéis dado el mayor privilegio que un socialista puede tener, no hay mayor orgullo que encabezar la candidatura de este partido centenario en mi ciudad y sé que es una de las mayores responsabilidad que puedo asumir políticamente", afirma.

Torres, hijo de José Manuel Torres Paisal, exconcejal socialista en el Ayuntamiento de Cartagena e histórico exsecretario general de la Agrupación Sur del PSOE, ha sido una pieza clave para la renovación interna de la formación en Cartagena tras la profunda crisis política generada por la expulsión del partido de la actual vicealcaldesa Ana Belén Castejón, que dejó al Ayuntamiento sin presencia socialista en los últimos años. Además, llegaba a la cita de las primarias con el respaldo público del líder regional José Vélez tras la victoria de su Ejecutiva Municipal en abril de este mismo año.