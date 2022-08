Más de 24.000 personas han visitado el Parque Regional de Calblanque desde el 25 de junio, que la Consejería de Medio Ambiente activó, por séptimo año consecutivo, el servicio de autobuses para reducir la afección de la presencia humana en este entorno natural, evitando el acceso de 8.000 vehículos.

Entre los visitantes hay de todos los gustos. Por ejemplo, José Alberto Olmos de El Algar, que toma el autocar por primera vez y considera que «antes se estaba mejor porque se podía llegar en coche», pero Esther Lorenzo, que se encontraba ya en la playa, consideraba esta medida «genial para poder controlar el aforo de este parque tan chulo y natural, con el fin de que no entren grandes masas como pasa en La Manga». También los hay que como Alejandro Zumel, de Valladolid pero que lleva 40 años veraneando en la zona, madruga con toda la familia para no tener que desplazarse en autobús y poder llegar con su coche, pero lo considera «una buena acción, para no contaminar este sitio».

Por su parte, el consejero, Antonio Luengo, ha explicado que la nueva normativa del cierre del acceso a la playa de Calblanque por la noche se debe a que «más del 60% de las puestas de las tortugas boba que se han producido en todo el litoral de la Región de Murcia se han producido en esta playa». Desde la Consejería indicaron que el servicio de autobuses se mantendrá hasta el 28 de agosto, completando un total de 55 jornadas en horario de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas, con salidas cada 15 minutos.

Luengo explicó que «también se han llevado a cabo durante el primer semestre del año 2022 en el LIC y Parque Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila otras actuaciones para la conservación de su biodiversidad y la adaptación al cambio climático, como las de revisión y control de especies de flora exótica invasora, con una inversión de 41.300 euros, y la mejora de cuatro cuerpos de agua del parque, con un presupuesto de 31.100 euros. Además, se está adecuando la red viaria del parque en 5,6 kilómetros de caminos, con un presupuesto de 280.300 euros.

Por otro lado, Diego Ortega, concejal de Infraestructuras de Cartagena, ha agradecido al Gobierno regional y a los vecinos de la zona su compromiso con este entorno natural y ha dicho que el Ayuntamiento de Cartagena está colaborando con el acceso de los vecinos al parque desde la oficina municipal situada en los Belones.

La contaminación atmosférica "no necesita ninguna medida nueva" Los promedios de partículas en suspensión obligaron el viernes a activar el nivel 2 (correctivo) en la estación de medida de La Aljorra y el nivel 1 (preventivo) en las estaciones de la calle Mompeán en el barrio de Los Mateos, la diputación de Alumbres y el Valle de Escombreras, basándose en el Protocolo marco de actuación municipal en episodios ambientales de contaminación de NO2 (dióxido de nitrógeno) y PM10 (partículas en suspensión). Esta situación dejó de registrarse el sábado, día en el que según la Dirección General de Medio Ambiente «no se superaron los 50 microgramos de partículas PM10 por metro cúbico diario, promedio máximo fijado». Además, durante el lunes, se mantuvo el episodio de intrusión de polvo sahariano que se produjo todo el puente. A pesar de ello, el consejero de Medio Ambiente, Antonio Luengo, indicó que no tienen «identificado que se tenga que tomar ningún tipo de medida nueva para poder reducir ese riesgo, pues se está trabajando de una manera seria y concienzuda con las empresas para poder reducir al máximo y garantizar que no se excedan los niveles de emisión de cualquier tipo de contaminante».



Durante todo el año muchos ciudadanos aprovechan las montañas que bordean el litoral cartagenero para realizar rutas senderistas, pero en ocasiones la falta de sensibilidad ambiental provoca el arrojo de residuos que pueden acabar en el mar, en montones de basura e incluso aumentando el riesgo de incendio.

Por ello, ante las altas temperaturas y los fuegos en todo el país, el consejero de Agua, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias, Antonio Luengo, anunció en Cartagena una campaña de sensibilización, aunque -a preguntas de La Opinión- no precisó ninguna actuación de limpieza que tenga prevista su departamento en los montes del municipio.

«Tenemos que sensibilizar, pues para poder contribuir a respetar y proteger algo, lo primero que hay que hacer es conocerlo. Todo aquel que arroja cualquier tipo de residuo en un entorno natural, imagino que hará lo propio en su casa», denunció el consejero, quien lanzó un mensaje «de responsabilidad: todo aquel que quiera puede acercarse a los entornos naturales y disfrutar de ellos, pero que lo haga con responsabilidad. Vamos a ser consecuentes y depositar la basura en los contenedores habilitados, reduciendo riesgos y vamos a dejar nuestros espacios naturales, como mínimo de la misma forma que estaban cuando llegamos». Así, el consejero animó además a recoger residuos que vean los visitantes de los montes «y depositarlo en el contenedor correspondiente».