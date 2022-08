La viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Carmina Fernández, ha exigido que "el consejero de Fomento, José Ramón Díez De Revenga, deje de reírse de los cartageneros y cartageneras y ponga solución a los problemas reales de carreteras de Cartagena".

En relación a la vista que el consejero de Fomento realizó ayer a Cartagena, Fernández declaró que "es indignante que no aportara soluciones ni comprometiera ni un solo céntimo para arreglar las carreteras de Cartagena que son de su competencia, como son la carretera de Torre-Pacheco a La Palma ni a la de La Aljorra a Sabic”.

Asimismo, la diputada socialista afirmo que "se atreve a venir a Cartagena a exigir a otros lo que ya está haciendo, como el proyecto del desvío de Alumbres. Y a pedir que otros, le resuelvan sus problemas porque el Gobierno regional es incapaz de avanzar en ninguno de los temas pendientes en Cartagena".

Carmina Fernández recordó que “la carretera de Torre Pacheco a La Palma no tiene proyecto ni presupuesto, no podemos permitirnos los 19 fallecidos en 17 años, ni todos los heridos ocurridos por los accidentes en esta vía”. Igualmente, recordó en relación a la carretera de La Aljorra a Sabic que no hay presupuesto porque el PP ha rechazado todas las iniciativas que el Grupo Socialista ha propuesto para dotarlo.

“Estamos cansados de las mentiras de López Miras que se comprometió al arreglo de la carretera de La Aljorra y Sabic y ahora quiere que otros le resuelvan el problema” denuncia Fernández.

La viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carmina Fernández ha subrayado que el consejero de Fomento “ha venido a reírse de los cartageneros con el consentimiento de Arroyo que le acompaña en el insulto”.