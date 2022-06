Cartagena pedirá en el próximo pleno la ampliación del plazo de alegaciones a la nueva cartografía de Zonas de Flujo Preferente (ZFP) publicadas por la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS). La iniciativa ha surgido tras la reunión que ha tenido lugar este martes, 28 de junio, entre la vicealcaldesa, Ana Belén Castejón, y representantes de la Asociación de Promotores de la Región de Murcia.

En concreto, la vicealcaldesa ha mantenido un encuentro con la asociación, que han mostrado su preocupación por el documento de nueva cartografía de ZFP, publicado este mismo mes de junio por la CHS. En los próximos días, se programará otra reunión con la Federación de Asociaciones de Vecinos.

“Hoy hemos iniciado una ronda de contactos con diversos agentes que nos han mostrado su preocupación por el impacto social y económico, que puede tener la cartografía de Zona de Flujos Preferentes publicada por la Confederación Hidrográfica del Segura y que, de no modificarse, condiciona gravemente la construcción de nuevos equipamientos en determinadas zonas del municipio, así como el desarrollo natural de Cartagena”, ha explicado la vicealcaldesa.

El Reglamento de Dominio Público Hidráulico (RDPH), en sus arts. 9.bis y 9.ter, impone limitaciones y prohibiciones en las ZFP para suelo rural y urbanizado, ya que, en general, no se permitirán las instalaciones de nuevos centros escolares o sanitarios, residencias de personas mayores, o de personas con discapacidad, centros deportivos o grandes superficies comerciales donde puedan darse grandes aglomeraciones de población.

Estas limitaciones han generado incertidumbre en el tejido empresarial, vecinal y en las propias administraciones, puesto que nace sin el necesario consenso para un documento de dicha envergadura, recoge la moción.

“El RDPH se aprobó sin disposición transitoria que permitiera la adaptación de los planes municipales de ordenación urbana a la nueva normativa y sin tener en cuenta las infraestructuras hidráulicas que tanto el Estado como el Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento han llevado a cabo en los últimos años, por lo que el documento elaborado por la CHS no recoge la realidad hidráulica y de infraestructuras actual”, ha señalado.

“Hay áreas que incorpora como zonas de flujo preferente que, tras las obras, no tienen ningún problema de inudabilidad y, sin embargo, como el mapa elaborado no abarca todo el término municipal, hay partes de nuestro municipio que no han sido estudiadas, lo cual genera una discriminación territorial difícil de aceptar”, ha subrayado Castejón.

El pasado 7 de junio, se publicaba la nueva cartografía de ZFP, concediéndose un plazo de tres meses para alegaciones.

El Ayuntamiento de Cartagena, en colaboración con la UPCT, está ultimando un estudio de inundabilidad del municipio que va a servir de base para presentar alegaciones a dicha Cartografía, pues se observan deficiencias en la misma que pueden lastrar el normal desarrollo del municipio.

En concreto, explica la moción, en relación con el estudio de revisión hidrológico, paredes verticales e interceptores de Aquamed, estas últimas fueron obras de gran envergadura con un T-500 años, que no se han tenido en cuenta en la nueva Cartografía, entre otras actuaciones que tampoco se han incorporado a la misma, como el encauzamiento de la rambla de Canteras a su paso por el antiguo hospital Naval, la continuación de la rambla de Los Barreros hacia Santa Ana por el Camino del Sifón, así como en El Albujón, El Algar y La Palma.

“Por todo ello, consideramos que este plazo de tres meses es insuficiente para la elaboración de alegaciones, por el carácter técnico del trabajo a realizar, que requiere de utilización de programas informáticos complejos, máxime cuando el periodo de alegaciones coincide con la época vacacional tanto de la Universidad Politécnica como del propio Ayuntamiento, y es por ello que vamos a pedir una ampliación del mismo hasta finales de año”, ha concluido.