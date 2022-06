Cartagena retirará fangos y secos en hasta diez áreas del Mar Menor

El Ayuntamiento de Cartagena ha contratado el proyecto de retirada de secos y fangos de las playas del Mar Menor y ha abierto las ofertas para un nuevo contrato de mantenimiento de 900.000 euros para la retirada de biomasa. La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha señalado que éstas son dos de las principales consecuencias sobre las playas debido a la situación de la laguna.

Según Arroyo, el consistorio cartagenero asume esta tarea a pesar de que no es competente para ello y por la «inacción» del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. El proyecto para la restauración ambiental de las zonas de baño del Mar Menor deberá concretar los métodos que tiene que aplicarse en, al menos, diez zonas en las playas de Los Urrutias, Punta Brava, Estrella de Mar y Los Nietos.

Este proyecto está financiado íntegramente por la Comunidad Autónoma mediante una subvención de 300.000 euros. Sobre la retirada de biomasa, el ayuntamiento ya ha adjudicado un segundo contrato de 90.000 euros para actuaciones de este verano. Además, se está valorando las ofertas del contrato de mantenimiento de 900.000 euros.

Además se está retirando el carrizo en el borde litoral de Los Nietos, Mar de Cristal y la Bahía Las Palmeras de La Manga, después de contar con el informe favorable de la Dirección General del Medio Natural.

«Ni un minuto más»

Por otro lado, el Gobierno regional advirtió ayer que la paralización del bombeo de la rambla del Albujón por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) es una decisión «política» e «incoherente», que ha provocado que se «duplique» la entrada de agua cargada de nitratos y fosfatos al Mar Menor. La CHS paralizó el pasado miércoles la elevación de la rambla del Albujón como consecuencia de la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM), que considera «no ajustada a derecho» la autorización emitida por la comunidad autónoma para vertido fortuito u ocasional, lo que le obliga a solicitar una nueva petición a la administración regional.

Sin embargo, el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias, Antonio Luengo, ha asegurado que este bombeo «no depende de ninguna autorización».

Según Luengo, los dirigentes de la CHS no pueden «tratar de confundir» la actividad que realiza el bombeo con el aliviadero construido hace apenas dos años como infraestructura anexa para actuar en caso de rotura, mientras que el primero lleva construido cerca de veinte años. «El bombeo no puede estar parado ni un solo día más por una decisión política, deben retomar su funcionamiento ya que el mismo no depende de ninguna autorización», ha defendido el consejero.

Por ello, ha conminado al organismo de cuenca a retomar la elevación para evitar poner en «riesgo máximo» el estado del Mar Menor y abocándolo a una «nueva crisis ambiental, tal y como ocurrió en 2019, en 2021 o este mismo año cuando su paralización provocó un boom de algas».