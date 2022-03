El Juzgado de Primera Instancia número cinco de Cartagena, en la sentencia dictada el día 28 de marzo de 2022, ha estimado la demanda que interpuso el concejal del Ayuntamiento de Cartagena Gonzalo Abad y anula la sanción de expulsión que le impuso el Comité de Garantías del partido político Vox.

La sentencia afirma literalmente que "en el procedimiento sancionador no se cumplieron unas mínimas garantías de imparcialidad del órgano que tramitó y resolvió el expediente disciplinario, tanto por no diferenciar con nitidez las figuras y momentos de su instrucción y la resolución del expediente, como por no designar un ponente, comunicando su identidad, y la de los demás miembros al expedientado... La consecuencia de lo anterior será declarar que se ha producido una vulneración del artículo 22 de la Constitución afectando al derecho fundamental de asociación".

Y añade que "esta vulneración de garantías en el procedimiento sancionador, surgida desde el comienzo de su tramitación y no subsanada, pese a ser denunciada por Gonzalo Abad, lleva a declarar la nulidad radical de su expulsión de la asociación a la que se afilió, tanto de la resolución de 23/12/2020 como de las posteriores."

El Concejal expulsado y ahora repuesto en su afiliación declara que "espero y confío en que mi partido actúe con responsabilidad y que esta sentencia marque el camino para reconstruir el grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento y de alguna manera sirva para unir al partido en Cartagena. Por mí no va a quedar, y mi mano está tendida para seguir colaborando con el partido en el que creí en todo momento y por cuyas propuestas vengo luchando desde hace varios años. Entiendo que en todo grupo de personas pueden surgir diferencias, pero creo que esas se deben solucionar dentro de la casa, y que en ningún caso se arregla nada expulsando al que no nos gusta. Aunque la sentencia no entra en el fondo de las supuestas infracciones, y se limita a declarar nulo el procedimiento, tengo muy claro que en ningún momento hice nada que perjudicara a Vox. Espero que los dirigentes sepan aprovechar la oportunidad de seguir sumando".