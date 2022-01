A sus 79 años, Josefa Muñoz Plazas (El Lago, Cartagena) sigue al frente de numerosas plataformas vecinales que trabajan por el desarrollo de la ciudad. Y así seguirá, pues no la van a «quemar ni después de muerta». Esta noche recogerá el Premio Cartagenera del Año 2020 de la Asociación Cartagena Futuro «en silla de ruedas», ya que no es solo una luchadora por las causas de Cartagena, sino que en estos últimos años ha pasado por un cáncer, está enferma y su marido falleció hace cuatro meses. Aun así, estos baches no la desaniman a seguir con las reivindicaciones.

Está al frente de al menos siete asociaciones como la Plataforma Virgen de la Caridad para recuperar la Catedral, colabora activamente en diferentes reivindicaciones como la llegada del AVE e ideó las preuvas. ¿Cómo empezó todo?

La primera causa por la que me impliqué fue en 1999 cuando querían llevarse la Virgen de La Caridad a ganar el jubileo a Murcia. Lo que yo le respondí que no tenía sentido porque la sede de la Diócesis está en Cartagena. Empecé sola esta lucha recogiendo firmas en mi comercio de la calle de San Vicente. Ahí fue cuando empezamos a fraguar la Plataforma Virgen de la Caridad y acabamos celebrando el jubileo en la puerta de la Catedral de Cartagena y la Virgen no salió de la ciudad. No consiento que una cosa que es nuestra y fundamental de la historia de la ciudad se la lleven. Y al que se me ponga delante se lo explico.

¿Cómo reaccionó cuando le anunciaron que iba a ser Cartagenera del Año?

Todo lo que he hecho por Cartagena no ha sido con intención de que me den nada. Implicarme en las asociaciones universitarias, de comerciantes, de patrimonio, etc., me gusta. Cuando veo que alguien tiene alguna iniciativa, yo veo si se puede hacer y lo apoyo. Pero sé que a mi marido, que falleció hace cuatro meses, lo hubiera disfrutado más que yo este premio. Para él hubiera sido como ver reconocido el esfuerzo de toda mi vida.

Son muchos años de ir a contracorriente y liderar muchas reivindicaciones. ¿No ha tenido momentos de debilidad?

Desde 2015 mi marido ha estado bastante enfermo y yo ahora lo estoy también, voy a tener que ir a recoger el premio en silla de ruedas, pero yo disfruto luchando por estas causas y no pierdo el ánimo. Y más cuanto más difícil me lo ponen, como con la restauración de la Catedral. Así que voy a ir como sea a por el premio y seguiré luchando por Cartagena hasta la muerte. Además, he recibido más de 22.600 adhesiones (me gustas) en las redes sociales por ser Cartagena del Año.

¿Entonces no tiene pensamiento de descansar y dejarse alguna asociación?

No. Yo disfruto. Si quieres me creo otras dos o tres más