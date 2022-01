Marién García Boj (Cartagena, 1970), subdirectora de la empresa Cifra, ha sido elegida por mayoría para ostentar la presidencia de la Cofradía Nuestro Padre Jesús Resucitado. Este nombramiento la convierte en la primera mujer electa en el cargo de hermana mayor. Y trae más novedades, como la reconversión digital y el relevo generacional.

¿Cómo vivió el momento de las votaciones?

Yo estaba muy tranquila hasta que empezaron las votaciones y vi que esto era real. Cuando vi que habían terminado las votaciones y dieron el resultado se me llenó el cuerpo de adrenalina, vértigo y, sobre todo, responsabilidad. Soy consciente de que tengo que representar a mi cofradía. Lo haré con esfuerzo, trabajo e ilusión, y no me asusta.

Sacó 111 votos, dobló en resultados al resto de candidatos, ¿qué se siente al haber tenido tanto respaldo?

Les agradezco mucho que hayan confiado en mí y voy a trabajar con unión, diálogo y tomando decisiones entre todo el equipo, que es lo que les anuncié el martes.

¿Ha elegido ya a su equipo?

Voy a contar con gente joven. El primer mayordomo va a ser Pedro Jiménez, actual mayordomo de Arte. Espero que le de otro aire y visión de lo que realmente necesitamos dentro de la Cofradía. Para escuchar a los jóvenes y crear una Cofradía de futuro. Por otro lado, la secretaria va a ser María Velasco, que fue vicesecretaria con el antiguo hermano mayor Ramón Pérez. El resto de cargos todavía no los tengo claros.

¿Qué objetivos se propone?

Que todas las agrupaciones trabajemos conjuntamente. La digitalización de áreas como el archivo, la incorporación de la juventud, porque son el futuro, y aumentar el número de hermanos. A partir de ahí buscar las carencias de la Cofradía y soluciones.

Aunque respalda la idea de que el hecho de ser mujer no debería ser noticia, va a pasar a la historia como la primera hermana mayor electa de una Cofradía.

Hubo una hermana mayor de la Cofradía del Socorro hace 300 años, pero ese cargo le vino por su condición de duquesado. Ella no fue electa y yo sí puedo decir que soy la primera elegida. Para mí es un honor. Espero ser una digna representante y ahora a trabajar. Pero esto no tiene que causar sorpresa.

Después de haber sido la primera, esto se normalizará y dejará de ser noticia.

Me alegra que esto puede abrir puertas a otras mujeres para que se animen a ocupar cargos importantes en otras cofradías.

Este 2022 es un año muy especial para usted y su Cofradía.

Estamos de enhorabuena porque estamos repletos de actos por el 75 aniversario de la Agrupación de Jesús a María Magadalena. La Semana Santa de este año la cogemos con mucha ilusión. Ya estamos con los preparativos. De hecho, ya hay agrupaciones que están ensayando. Cuando sales el Domingo de Resurrección te sientes renovado y con fuerzas para todo el año. Es complicado no poder haber salido tres años seguidos y este año va a tener una doble carga emotiva.