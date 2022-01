Las numerosas bajas por coronavirus en el cuerpo, los días festivos y la falta de previsión han generado grandes desigualdades en el reparto de horas extraordinarias estas Navidades en el cuerpo de Policía Local de Cartagena. Desde un policía que ha llegado a realizar 20 servicios extraordinarios hasta un gran número de agentes voluntarios, 52, al que solo se les ha asignado uno, son los datos que da a conocer el sindicato UGT de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Cartagena entre la plantilla. «Cuando empiezan a crearse polémicas hacemos un ejercicio de transparencia», explica José Juan González, secretario general.

Y es que, hay compañeros molestos que sospechan que al no haber estado regulado este reparto de horas en diciembre algunos han recibido tato de favor ante tan desigual distribución. «Se generan polémicas innecesarias sobre el reparto de horas cuando esto se podría haber previsto a principio de año. Al final parece que el jefe le das más horas al que quiere engolosinar», informa a LA OPINIÓN uno de los agentes consultados. «Los que más servicios tienen son sindicalistas del CSIF», dice otro policía, que explica que en la lista se encuentran entre los siete agentes que han prestado 15 y 16 servicios.

Dicen que esto genera "polémica innecesaria" como que a policías del CSIF les han asignado más servicios RED

La distribución de estas horas extraordinarias del Régimen Especial de Disponibilidad (RED) se distribuyen a principios de año de forma equitativa haciendo una especie de rueda por orden alfabético entre la plantilla de voluntarios que forman parte de la bolsa de horas. Este año, la letra elegida al azar ha sido la W.

El problema es que a mitad de año el Ayuntamiento tiene que ampliar el número de horas «de forma improvisada por la falta de previsión» que no cuenta con los mismos métodos de asignación. Una ampliación de horas RED que a principios del mes de diciembre desde UGT ya expresaron en un comunicado su malestar con la concejala popular de Hacienda e Interior Esperanza Nieto por no haberlas negociado.

Desde UGT informan de que en las brigadas municipales el reparto ha sido todavía más llamativo y desigual

«Encima diciembre ha sido especial porque hemos sufrido muchas infecciones covid o piden días los compañeros y organizar esto en un solo mes es difícil por no decir imposible de cuadrar, pero desde mi punto de vista no hay nada alarmante», anuncia el secretario general de UGT en el Ayuntamiento. Por otro lado, los agentes consultados piensan que los jefes no hacen este reparto de forma clientelar pero que deberían seguir unos criterios objetivos para no «dividir más a la plantilla y más después de los resultados de la oposición a comisario».

En las brigadas encargadas de infraestructuras y mantenimiento del Ayuntamiento el reparto de horas RED han sido «todavía más llamativo», ya que los datos marcan grandes diferencias de servicios entre los empleados, informan desde UGT, por ello piden una mejor previsión y reparto.