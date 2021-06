"Hace quince días intentaron robar por la fuerza una cadena a mi vecina al lado de mi casa en El Albujón. No tienen miedo de hacerlo a plena luz del día y no llevan prisa porque saben que no acudirá ningún agente", afirma Candelaria Mateo, una de los cincuenta asistentes a la concentración frente al cuartel de la Guardia Civil de El Albujón.

Las Federaciones Vecinales han convocado dos manifestaciones simultáneas en los cuarteles de la Guardia Civil de El Albujón y Fuente Álamo para exigir que abran los siete días de la semana y refuercen los efectivos para que puedan salir a patrullar y vigilar todas las diputaciones que son de su competencia; Pozo Estrecho, La Aljorra, El Albujón y las pedanías de Lobosillo, Corvera y Los Martínez del Puerto. Los vecinos aseguran que los agentes están desbordados ante la escasez de personal y no pueden frenar las oleadas de robos.

"Estamos en una nueva oleada de robos y vandalismo por la falta de agentes. Varios apuñalamientos, hurtos con violencia, robos en fincas de El Albujón y hasta el de un camión con cables. Este último duró cuatro horas y ningún efectivo se personó", explica Andrés García, vocal de seguridad ciudadana de la Federación de Asociaciones de Vecinos, Consumidores y Usuarios de Cartagena y Comarca Fernando Garrido (FAVCAC).

Desde las Asociaciones Vecinales piden a la Delegación del Gobierno, el organismo responsable de solicitar más efectivos al Ministerio del Interior, que estudie la viabilidad de sus propuestas que llevan planteando más de diez años ya que en marzo del año pasado mantuvieron una reunión con José Vélez, delegado del Gobierno, en la que todo quedó en papel mojado.