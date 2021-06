La Mar de Cine, que se desarrollará en Cartagena del 11 al 14 de julio, se convertirá en esta edición en un cine de verano con la difusión de cuatro películas centradas en la nueva generación de cineastas españoles, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Los filmes que se proyectarán han sido seleccionados por el equipo organizador del Festival Internacional de Cine de Cartagena (FICC) y son Ojos Negros, La reina de los lagartos, El arte de volver y The Mystery of the Pink Flamingo. Todas las películas comenzarán a las 22.00 horas y, por primera vez, se cobrará una entrada de 2 euros.

La programación ha sido presentada este jueves por el concejal del área de Cultura, David Martínez Noguera; el presidente del FICC, Nacho Ros, y el gerente de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), Isidro J. Ibarra.

"Bienvenidos a este espacio que este año además de ser uno de los escenarios de La Mar de Músicas, se convertirá en un maravilloso cine de verano y acogerá la sección cinematográfica del festival. Un espacio que estará diseñado para acoger a 160 personas, con entradas numeradas y nominativas; con una pantalla de 7 por 4, que colgará de una de estas paredes y con una programación que hemos adelantado unos días para que no coincidiese con el festival" ha dicho Martínez Noguera.

Por su parte, el presidente de FICC ha apuntado que "si La Mar de Músicas está protagonizada por una nueva generación de músicos que se acercan a la tradición desde la vanguardia, en La Mar de Cine nos vamos a encontrar con una nueva generación de cineastas que aportan propuestas libres, honestas, originales y heterogéneas y donde la música, como no podría ser de otra manera, tiene una gran relevancia".

"En esta programación contaremos con realizadores que no responden al modelo canónico de hacer cine, que ruedan en super-8 y mezclan el surrealismo absurdo con lo cotidiano, como es el caso de La Reina de los Lagartos; cineastas que crean documentales lúcidos, extravagantes y tan llenos de color como The mistery of the Pink Flamingo; jóvenes directoras que demuestran en Ojos negros que, con pocos años y mucho talento, se pueden contar historias con frescura y pasión; directores de cortometrajes que dan el salto al largo con una película, El arte de volver, que permite a muchos jóvenes identificarse con la desubicación que siente su protagonista al volver a España tras pasar un tiempo en el extranjero" ha añadido Ros.

Asimismo, ha indicado que "como no podía ser de otra forma tratándose de La Mar, la música goza de una especial relevancia en todas las películas que conforman este ciclo: The mistery of the Pink Flamingo está protagonizada por el musicólogo y performer Rigo Pex, que actuó como Meneo en 2017 en La Mar de Músicas Especial Sonidos Latinoamericanos, y la banda sonora está a cargo de Santero y los muchachos; en Ojos negros destaca el paisaje musical creado por Raül Refree (habitual de este festival y que, en esta edición, actuará junto a Niño de Elche); en El arte de volver es Yuri Méndez (Pájaro Sunrise) quien firma la música y la canción 'Madrid', tema principal de la película, y la banda sonora original de Sergio Bertran para La Reina de los Lagartos es una de las más insólitas y celebradas del año, siendo definida por el crítico Sergi Sánchez como "John Williams interpretado por una big band verbenera" ha concluido el presidente del FICC.

PROGRAMACIÓN

El 11 de julio podrá verse la película Ojos negros, de Marta Lallana e Ivet Castelo, en colaboración con Iván Alarcón y Sandra García. Versa sobre Paula, una chica de 14 años que tiene que pasar el verano en el pueblo de Ojos Negros con su tía y su abuela, a quienes apenas conoce. Allí descubre las tensiones familiares que se destapan a raíz de la enfermedad de su abuela. Intentando escapar de esa atmósfera asfixiante conoce a Alicia, una chica de su edad con quien establece una intensa amistad. Al final del verano Paula intuirá lo que significa hacerse mayor.

El 12 de julio será el turno de La reina de los lagartos, de Burnin' Percebes, con la presencia de su director, Juan González Gutiérrez. El filme recrea el día en el que dos amantes, Javi y Berta, tienen que despedirse tras su affaire veraniego, pues una nave espacial viene a buscarle a él. Todo se tuerce cuando esta no aparece. Así, Berta tendrá que enfrentarse ahora a lo que más temía: una relación "estable" que, por si fuera poco, parece haber sembrado un germen en su interior.

El 13 de julio se proyectará El arte de volver con la presencia de su director, Pedro Collantes. Noemí es una joven actriz que vuelve a casa después de seis años en Nueva York para presentarse a un casting que podría cambiar su carrera.

Por último, el 14 de julio podrá verse The Mystery of the Pink Flamingo, con la presencia de su director, Javier Polo Gandía. En esta película, un ingeniero de sonido serio pero excéntrico ve perturbada su cómoda vida por un extraño fenómeno: el pink flamingo. Estos pájaros rosas parecen seguirlo a todas partes, llevando al protagonista una investigación para revelar su misterioso significado.