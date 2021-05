Recién jubilado y con el deseo de retirarse en una casa frente al mar. Este era el «sueño cumplido» del médico cartagenero de la Armada José Antonio Luque, que el 30 de diciembre del 2020 colgaba la bata para mudarse a su casa en el paseo marítimo en Cabo de Palos, en la playa de Levante. Desde hace cuatro meses vivía su retiro en la que, a día de hoy, es la única vivienda a su nombre y su «única residencia».

Sin embargo, el descanso ha durado bien poco al médico militar. Hace tres semanas la Demarcación de Costas envió a Luque una carta de desalojo con presupuesto de 56.000 euros «a nuestro coste» por su demolición, relata. Hace tres años, Luque asegura que envió «en tiempo y forma» la documentación necesaria para proceder a «la prórroga de la concesión que tiene otorgada mi familia desde 1952», indica.

Este viernes, funcionarios de Costas acudirán a la que aún es la vivienda de Luque para requerirle las llaves de su domicilio, a pesar de los esfuerzos del doctor jubilado para evitarlo. «He ido en incontables ocasiones a Costas desde que recibí la notificación, pero no me dejan margen de recurso», lamenta Luque. «Me siento arrollado, el derribo de mi vivienda no es más que un cúmulo de innumerables errores y no me dejan demostrarles que están equivocados», insiste el médico.

Con la intención de evitar el desalojo, decenas de vecinos, familiares y amigos de Luque han convocado una movilización para este viernes por la mañana. «No hay derecho, es un atropello», indican los vecinos de Cabo Palos.

A su vez, casi 1.500 personas han firmado ya la petición que la familia de Luque ha puesto en marcha a través de ‘Change.org’ para paralizar el derribo de la vivienda. Desde aquí sostienen que esta casa «no solo no vulnera la Ley de Costas, sino que es una construcción de 1949 y estuvo entre las primeras 9 viviendas construidas en el litoral de La Manga siguiendo las indicaciones del Ministerio de Obras Públicas por lo que, como ocurre en otras zonas del litoral español, debería estar protegida y cuidada por los servicios municipales como vivienda característica y de interés urbanístico». Desde el PSOE, indican sin embargo que la casa vulnera la Ley de Costas.

«Solo un acto administrativo»

Desde Costas aclaran que no tirarán abajo la vivienda hoy. «Lo que se lleva a cabo este viernes es la firma del acta de reversión de la concesión administrativa. Se trata de un acto administrativo, en el que se recogen todas las actuaciones que se han llevado a cabo hasta ahora, incluso las manifestaciones que quiera llevar a cabo el afectado. Con lo que le da seguridad jurídica y posibilidad de defensa al afectado», explican fuentes de la Delegación del Gobierno.

José Luque asegura que cuenta con la concesión en regla y al corriente de pago, lo que preocupa a los propietarios de las casas cercanas al médico de la Armada jubilado. «Seguimos pagando nuestra concesión, todo legal y en regla», indica Teresa Balsalobre, portavoz de la Plataforma de Afectados por el Derribo en la Playa de Levante, cuyos integrantes conformaron la asociación ante la incertidumbre de si sus viviendas, al igual que sucede con la de Luque, también corren peligro de ser derribadas por parte del Gobierno.