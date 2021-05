La campaña de Policía Local para el control, inspección y vigilancia para garantizar el cumplimiento de la ordenanza de Protección y tenencia de Animales de Compañía se ha saldado con un total de 43 denuncias para los propietarios.

Los datos, que proporcionó ayer el consistorio cartagenero, corresponden a la campaña realizada hace 15 días entre el 26 de abril y el 2 de mayo.

Este operativo mixto, que ha contado con la actuación de unidades de paisano además de agentes uniformados, ha inspeccionado a un total de 198 animales por lo que se ha sancionado a un 21,7%.

La mayor parte de las denuncias responden a que las mascotas no llevaban implantado el microchip obligatorio (19), carecer de tarjeta sanitaria (6), no cumplir el calendario de vacunaciones obligatorias (5), no recoger las excretas (3), no llevar cadena o correa (3), causar molestias (1) y no mantenerlos en buenas condiciones higiénicas y sanitarias (1).

Con respecto a los perros potencialmente peligrosos, las principales denuncias se referían a no llevar el bozal adecuado (2) o carecer el dueño del perro de la licencia administrativa (2).

Durante la campaña, en la que se han hecho 55 controles, los agentes han llevado a cabo una vigilancia más minuciosa en zonas como la Cuesta del Batel, La Muralla del Mar, entre otros.