El concejal del Ayuntamiento de Cartagena Gonzalo Abad ha expuesto su "desilusión" con la deriva "autocrática" de Vox, tras conocer que ha sido finalmente expulsado del partido. Por tanto, la formación queda sin grupo parlamentario y la edil Pilar García, hasta ahora segunda de Vox en Cartagena, será la que encabece el Grupo Mixto. El proceso ha sido a instancia del propio partido, cuya decisión será recurrida a la justicia, adelanta Abad.

Relacionadas Vox Cartagena se queda sin grupo municipal tras la expulsión del exportavoz

"Los que empezamos en el partido político Vox hace ya unos cuantos años no creíamos que llegaríamos tan pronto a las instituciones, y en ese sentido, se puede decir que estamos muriendo de éxito. Sentíamos que esto no era un partido político al uso, sino más bien un movimiento social, en el que cada cual aportaba algo y donde nadie quería imponerse ni aprovecharse", ha explicado el edil, ahora no adscrito, en un comunicado.

El concejal denuncia la llegada de "oportunistas" a la formación política, quienes acabaron "corrompiendo" el partido. En este sentido, Abad asegura que ha resistido "todo tipo de presiones" por parte de Vox, quienes han intentado en varias ocasiones que entregase su acta, algo que no se niega a hacer porque "los concejales no representamos a los partidos, sino a los electores que nos votaron y a todos los ciudadanos".

Por este motivo avisa de que seguirá "luchando para cambiar la forma de hacer política en España, para evitar que los partidos políticos traten de condicionar la actuación de los cargos electos y hurten la representatividad a los electores, y para que la democracia en España no acabe siendo una partitocracia".

Finalmente, Abad concluye que "Vox ha cambiado y ya no es el partido de los valores, ni el partido de la gente con principios. Ahora es un partido más, donde las ambiciones personales, la falta a la verdad y la agresividad dialéctica tienen más valor que la honradez. Ahora el mérito más valorado es la sumisión a líder, que necesariamente se convierte en un liderazgo forzado".