Ocho manifestantes contra la ley Celaá

"¿Se ha desconvodado, pero por qué?", preguntaban los manifestantes que iban llegando y veían a tan poca gente en la puerta del colegio Miralmonte del barrio de Santa Ana en Cartagena.

Exactamente ocho personas son las que han acudido aún sabiendo que el colegio San Vicente de Paul publicó hace dos días en Facebook que se cancelaba para el domingo que viene en la ciudad portuaria la manifestación con vehículos #StopLeyCelaá organizada por MasPlurales: "El día 22 se realizará en Murcia. La fecha de la manifestación de Cartagena se ha modificado al próximo día 29", decía el mensaje.

Este comunicado ha causado desconcierto entre los asistentes que no entienden que en toda España se esté celebrando hoy a las 11:00 de la mañana, menos en Cartagena.

"No nos fiábamos de que la cancelaran. Así que hemos venido por si acaso", dice Carlos, un padre que se posiciona totalmente en contra de la ley Celaá, "Que cierren la educación especial es una aberración y nuestros hijo no son del Estado".

Ángela Linares ha colgado en la antena de su coche un cartel con el mensaje 'Stop Ley Celá!'. Ha sido la única que ha llevado una pancarta.

Linares es presidenta de la Asociación Cartagena por la Libertad de Educación, en la que ella es el único miembro que queda. No tiene hijos escolarizados, pero, al igual que varios manifestantes, piensa que aunque no le afecte directamente debe expresar su desacuerdo. "No somos padres pero nos preocupa la educación de este país. ¿Cómo van a quitar el español como lengua vehicular en algunas comunidades?", creen los asistentes.

Los manifestantes aseguran que el domingo que viene volverán a reunirse.